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"الصحة": تسجيل 55 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547090 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536125 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8713 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 224 حالة.

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"الصحة": تسجيل 55 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547090 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536125 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8713 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 224 حالة.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
03:37 PM

"الصحة": تسجيل 55 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
6
8,208

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، تسجيل 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547090 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536125 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8713 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 224 حالة.

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