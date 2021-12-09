"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة بسبب تحديث أمني في WhatsApp

يُسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وإرسال صورة خبيثة تغلق البرنامج بشكل مفاجئ

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة جدًّا، بخصوص تحديث أمني في برنامج WhatsApp. في النسخ التالية: واتساب أندرويد (WhatsApp for Android 2.21.22.7)، وواتساب الأعمال- أندويد (WhatsApp Business for Android 2.21.22.7).

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات، عن طريق إرسال صورة خبيثة تتسبب في إغلاق البرنامج بشكل مفاجئ.

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة؛ حيث أصدرت WhatsApp توضيحًا لهذا التحديث: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2021/.