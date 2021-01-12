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السفارة في فنلندا للسعوديين هناك: أبقوا في منازلكم اليوم

قالت: السلطات المحلية تنصح بعدم استخدام السيارات

دعت سفارة خادم الحرمين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، السعوديين هناك، إلى البقاء في المنازل اليوم بسبب العاصفة الثلجية.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تود السفارة إحاطة المواطنين في هلسنكي، أن السلطات الفنلندية تنصح بعدم استخدام السيارات، والبقاء في المنازل، اليوم الثلاثاء ١٢ يناير ٢٠٢١م، وذلك لوقوع عاصفة ثلجية.

سفارة خادم الحرمين هلسنكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة في فنلندا للسعوديين هناك: أبقوا في منازلكم اليوم
سبق

دعت سفارة خادم الحرمين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، السعوديين هناك، إلى البقاء في المنازل اليوم بسبب العاصفة الثلجية.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تود السفارة إحاطة المواطنين في هلسنكي، أن السلطات الفنلندية تنصح بعدم استخدام السيارات، والبقاء في المنازل، اليوم الثلاثاء ١٢ يناير ٢٠٢١م، وذلك لوقوع عاصفة ثلجية.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
10:46 AM

السفارة في فنلندا للسعوديين هناك: أبقوا في منازلكم اليوم

قالت: السلطات المحلية تنصح بعدم استخدام السيارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت سفارة خادم الحرمين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، السعوديين هناك، إلى البقاء في المنازل اليوم بسبب العاصفة الثلجية.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تود السفارة إحاطة المواطنين في هلسنكي، أن السلطات الفنلندية تنصح بعدم استخدام السيارات، والبقاء في المنازل، اليوم الثلاثاء ١٢ يناير ٢٠٢١م، وذلك لوقوع عاصفة ثلجية.

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