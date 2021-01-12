السفارة في فنلندا للسعوديين هناك: أبقوا في منازلكم اليوم
قالت: السلطات المحلية تنصح بعدم استخدام السيارات
دعت سفارة خادم الحرمين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، السعوديين هناك، إلى البقاء في المنازل اليوم بسبب العاصفة الثلجية.
وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تود السفارة إحاطة المواطنين في هلسنكي، أن السلطات الفنلندية تنصح بعدم استخدام السيارات، والبقاء في المنازل، اليوم الثلاثاء ١٢ يناير ٢٠٢١م، وذلك لوقوع عاصفة ثلجية.
سفارة خادم الحرمين
هلسنكي
السفارة في فنلندا للسعوديين هناك: أبقوا في منازلكم اليوم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-01-12
دعت سفارة خادم الحرمين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، السعوديين هناك، إلى البقاء في المنازل اليوم بسبب العاصفة الثلجية.
وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تود السفارة إحاطة المواطنين في هلسنكي، أن السلطات الفنلندية تنصح بعدم استخدام السيارات، والبقاء في المنازل، اليوم الثلاثاء ١٢ يناير ٢٠٢١م، وذلك لوقوع عاصفة ثلجية.
12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
10:46 AM
السفارة في فنلندا للسعوديين هناك: أبقوا في منازلكم اليوم
قالت: السلطات المحلية تنصح بعدم استخدام السيارات
دعت سفارة خادم الحرمين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، السعوديين هناك، إلى البقاء في المنازل اليوم بسبب العاصفة الثلجية.
وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر: تود السفارة إحاطة المواطنين في هلسنكي، أن السلطات الفنلندية تنصح بعدم استخدام السيارات، والبقاء في المنازل، اليوم الثلاثاء ١٢ يناير ٢٠٢١م، وذلك لوقوع عاصفة ثلجية.