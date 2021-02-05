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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

بيان «الصحة» عن كورونا في المملكة اليوم: استمرار تزايد أعداد الإصابات اليومية وتسجيل 4 وفيات جديدة

54056 فحصاً مخبرياً.. و2228 حالة نشطة منها 385 حرجة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل (327) حالة مؤكّدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكّدة في المملكة (369575) حالة؛ من بينها (2228) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (385) حالة حرجة، كما تمّ تسجيل (257) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين، ولله الحمد، إلى (360954) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6393) حال، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"؛ لافتةً أنه تم إجراء (54056) فحص مخبري.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت «الصحة»، الجميع، إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء مُحكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيان «الصحة» عن كورونا في المملكة اليوم: استمرار تزايد أعداد الإصابات اليومية وتسجيل 4 وفيات جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل (327) حالة مؤكّدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكّدة في المملكة (369575) حالة؛ من بينها (2228) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (385) حالة حرجة، كما تمّ تسجيل (257) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين، ولله الحمد، إلى (360954) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6393) حال، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"؛ لافتةً أنه تم إجراء (54056) فحص مخبري.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت «الصحة»، الجميع، إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء مُحكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
03:45 PM

بيان «الصحة» عن كورونا في المملكة اليوم: استمرار تزايد أعداد الإصابات اليومية وتسجيل 4 وفيات جديدة

54056 فحصاً مخبرياً.. و2228 حالة نشطة منها 385 حرجة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
6,860

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل (327) حالة مؤكّدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكّدة في المملكة (369575) حالة؛ من بينها (2228) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها (385) حالة حرجة، كما تمّ تسجيل (257) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين، ولله الحمد، إلى (360954) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6393) حال، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعاً"؛ لافتةً أنه تم إجراء (54056) فحص مخبري.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت «الصحة»، الجميع، إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء مُحكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت «الصحة» التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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