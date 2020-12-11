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والدة اللواء "محمد القحطاني" في ذمة الله

تُوفيت والدة اللواء متقاعد محمد بن عبدالرحمن القحطاني؛ من منسوبي المديرية العامة للجوازات.

ويتقبل العزاء على جوال رقم (0505448972)؛ نظراً للإجراءات الاحترازية، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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والدة اللواء "محمد القحطاني" في ذمة الله
سبق

تُوفيت والدة اللواء متقاعد محمد بن عبدالرحمن القحطاني؛ من منسوبي المديرية العامة للجوازات.

ويتقبل العزاء على جوال رقم (0505448972)؛ نظراً للإجراءات الاحترازية، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

11 ديسمبر 2020 - 26 ربيع الآخر 1442
06:17 PM

والدة اللواء "محمد القحطاني" في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوفيت والدة اللواء متقاعد محمد بن عبدالرحمن القحطاني؛ من منسوبي المديرية العامة للجوازات.

ويتقبل العزاء على جوال رقم (0505448972)؛ نظراً للإجراءات الاحترازية، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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