والدة اللواء "محمد القحطاني" في ذمة الله

تُوفيت والدة اللواء متقاعد محمد بن عبدالرحمن القحطاني؛ من منسوبي المديرية العامة للجوازات.
ويتقبل العزاء على جوال رقم (0505448972)؛ نظراً للإجراءات الاحترازية، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
تُوفيت والدة اللواء متقاعد محمد بن عبدالرحمن القحطاني؛ من منسوبي المديرية العامة للجوازات.
ويتقبل العزاء على جوال رقم (0505448972)؛ نظراً للإجراءات الاحترازية، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
تُوفيت والدة اللواء متقاعد محمد بن عبدالرحمن القحطاني؛ من منسوبي المديرية العامة للجوازات.
ويتقبل العزاء على جوال رقم (0505448972)؛ نظراً للإجراءات الاحترازية، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
تُوفيت والدة اللواء متقاعد محمد بن عبدالرحمن القحطاني؛ من منسوبي المديرية العامة للجوازات.
ويتقبل العزاء على جوال رقم (0505448972)؛ نظراً للإجراءات الاحترازية، وإنا لله وإنا إليه راجعون.