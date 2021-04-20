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بـ 800 شجرة.. تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة "الجوف واحة خضراء"

ضمن فعاليات الأمانة المستمرة التي تشمل مختلف المواقع بالمنطقة

واصلت أمانة منطقة الجوف أعمال مبادرة "الجوف واحة خضراء"، في موسمها الرابع، حيث تقوم الإدارة العامة للحدائق والتجميل بزراعة ٨٠٠ شجرة بطريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا في إطار خطتها لتشجير كامل الطريق الذي يبلغ طوله حوالي ٢٣كيلو مترًا، ضمن فعاليات المبادرة المستمرة التي تشمل مختلف المواقع بمنطقة الجوف.

وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الأمانة حريصة على تفعيل مختلف البرامج والمبادرات التي تخدم المجتمع وتحقق أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية وتنسجم مع رؤية 2030، ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها سمو ولى العهد مؤخراً، مشيرًا إلى توفير الأمانة أوجه الدعم كافة لإنجاح المبادرة في موسمها الرابع، وأضاف أن المبادرة تأتي بمشاركة فئات مختلفة تشمل المواطنين والمتطوعين، وتُغرس من خلالها الأشجار في الطرقات والساحات والميادين والمواقع العامة.

يذكر أن مبادرة الجوف واحة خضراء - والتي أطلقها الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز قبل عامين - تستهدف زراعة مليون شجرة بمنطقة الجوف بحلول العام 2030م، وتشارك فيها العديد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وسكان المنطقة، وتهدف إلى خلق غطاء أخضر يسهم في تنقية الهواء من الشوائب والتلوث وامتصاص الغازات الضارة وتقليل درجة الحرارة من خلال المساعدة في حجب أشعة الشمس وخفض درجة حرارة التربة ويستفيد من خدماتها ما يزيد على٦٥٠ ألف شخص بالمنطقة.

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بـ 800 شجرة.. تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة "الجوف واحة خضراء"
سبق

واصلت أمانة منطقة الجوف أعمال مبادرة "الجوف واحة خضراء"، في موسمها الرابع، حيث تقوم الإدارة العامة للحدائق والتجميل بزراعة ٨٠٠ شجرة بطريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا في إطار خطتها لتشجير كامل الطريق الذي يبلغ طوله حوالي ٢٣كيلو مترًا، ضمن فعاليات المبادرة المستمرة التي تشمل مختلف المواقع بمنطقة الجوف.

وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الأمانة حريصة على تفعيل مختلف البرامج والمبادرات التي تخدم المجتمع وتحقق أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية وتنسجم مع رؤية 2030، ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها سمو ولى العهد مؤخراً، مشيرًا إلى توفير الأمانة أوجه الدعم كافة لإنجاح المبادرة في موسمها الرابع، وأضاف أن المبادرة تأتي بمشاركة فئات مختلفة تشمل المواطنين والمتطوعين، وتُغرس من خلالها الأشجار في الطرقات والساحات والميادين والمواقع العامة.

يذكر أن مبادرة الجوف واحة خضراء - والتي أطلقها الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز قبل عامين - تستهدف زراعة مليون شجرة بمنطقة الجوف بحلول العام 2030م، وتشارك فيها العديد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وسكان المنطقة، وتهدف إلى خلق غطاء أخضر يسهم في تنقية الهواء من الشوائب والتلوث وامتصاص الغازات الضارة وتقليل درجة الحرارة من خلال المساعدة في حجب أشعة الشمس وخفض درجة حرارة التربة ويستفيد من خدماتها ما يزيد على٦٥٠ ألف شخص بالمنطقة.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
05:07 PM

بـ 800 شجرة.. تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة "الجوف واحة خضراء"

ضمن فعاليات الأمانة المستمرة التي تشمل مختلف المواقع بالمنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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واصلت أمانة منطقة الجوف أعمال مبادرة "الجوف واحة خضراء"، في موسمها الرابع، حيث تقوم الإدارة العامة للحدائق والتجميل بزراعة ٨٠٠ شجرة بطريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا في إطار خطتها لتشجير كامل الطريق الذي يبلغ طوله حوالي ٢٣كيلو مترًا، ضمن فعاليات المبادرة المستمرة التي تشمل مختلف المواقع بمنطقة الجوف.

وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الأمانة حريصة على تفعيل مختلف البرامج والمبادرات التي تخدم المجتمع وتحقق أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية وتنسجم مع رؤية 2030، ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها سمو ولى العهد مؤخراً، مشيرًا إلى توفير الأمانة أوجه الدعم كافة لإنجاح المبادرة في موسمها الرابع، وأضاف أن المبادرة تأتي بمشاركة فئات مختلفة تشمل المواطنين والمتطوعين، وتُغرس من خلالها الأشجار في الطرقات والساحات والميادين والمواقع العامة.

يذكر أن مبادرة الجوف واحة خضراء - والتي أطلقها الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز قبل عامين - تستهدف زراعة مليون شجرة بمنطقة الجوف بحلول العام 2030م، وتشارك فيها العديد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وسكان المنطقة، وتهدف إلى خلق غطاء أخضر يسهم في تنقية الهواء من الشوائب والتلوث وامتصاص الغازات الضارة وتقليل درجة الحرارة من خلال المساعدة في حجب أشعة الشمس وخفض درجة حرارة التربة ويستفيد من خدماتها ما يزيد على٦٥٠ ألف شخص بالمنطقة.

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