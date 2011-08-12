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شاهد من منى .. رجال الأمن نموذج إنساني في العطاء والتفاني

ضربوا أروع الأمثلة في العطاء والتفاني لخدمة ضيوف الرحمن

لم يقتصر جهود وعطاء رجال الأمن بالمشاعر المقدسة على الحفاظ على الأمن وتنظيم سير أفواج الحجاج بل تجلت العديد من صورهم بأسمى الأفعال حيث تجلت فيها الإنسانية ومساعدة الكبار واحتضان الصغار على امتداد رحلة الحج.

ففي منى رصدت عدسة "سبق" قيام ثلاثة من رجال الأمن بمساعدة مسنة من جنسية آسيوية وحمل عربتها بسواعدهم حتى النزول من أحد السلالم "الدرج" بمشعر منى أثناء ذهابها لرمي الجمرات، في مشهد تغلب فيه الجانب الإنساني وظهرت فيه أروع الأمثلة في العطاء والتفاني لخدمة ضيوف الرحمن.

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شاهد من منى .. رجال الأمن نموذج إنساني في العطاء والتفاني
سبق

لم يقتصر جهود وعطاء رجال الأمن بالمشاعر المقدسة على الحفاظ على الأمن وتنظيم سير أفواج الحجاج بل تجلت العديد من صورهم بأسمى الأفعال حيث تجلت فيها الإنسانية ومساعدة الكبار واحتضان الصغار على امتداد رحلة الحج.

ففي منى رصدت عدسة "سبق" قيام ثلاثة من رجال الأمن بمساعدة مسنة من جنسية آسيوية وحمل عربتها بسواعدهم حتى النزول من أحد السلالم "الدرج" بمشعر منى أثناء ذهابها لرمي الجمرات، في مشهد تغلب فيه الجانب الإنساني وظهرت فيه أروع الأمثلة في العطاء والتفاني لخدمة ضيوف الرحمن.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
09:09 PM

شاهد من منى .. رجال الأمن نموذج إنساني في العطاء والتفاني

ضربوا أروع الأمثلة في العطاء والتفاني لخدمة ضيوف الرحمن

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مسلّم الهواملة - بعثة المشاعر المقدّسة
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1,559

لم يقتصر جهود وعطاء رجال الأمن بالمشاعر المقدسة على الحفاظ على الأمن وتنظيم سير أفواج الحجاج بل تجلت العديد من صورهم بأسمى الأفعال حيث تجلت فيها الإنسانية ومساعدة الكبار واحتضان الصغار على امتداد رحلة الحج.

ففي منى رصدت عدسة "سبق" قيام ثلاثة من رجال الأمن بمساعدة مسنة من جنسية آسيوية وحمل عربتها بسواعدهم حتى النزول من أحد السلالم "الدرج" بمشعر منى أثناء ذهابها لرمي الجمرات، في مشهد تغلب فيه الجانب الإنساني وظهرت فيه أروع الأمثلة في العطاء والتفاني لخدمة ضيوف الرحمن.

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