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جدة.. 600 جولة على المساكن الجماعية للأفراد وإخلاء 100 موقع مخالف

تطبيق الغرامات المالية بموجب لائحة الاشتراطات البلدية والعمل

نفّذت أمانة محافظة جدة أكثر من 600 زيارة على المساكن الجماعية للأفراد، بمشاركة ودعم الجهات ذات العلاقة، حيث جرى إخلاء أكثر من 100 موقع مخالف وتطبيق الغرامات المالية بموجب لائحة الاشتراطات البلدية والعمل في حق المواقع المخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت الجولات الميدانية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات ورفع مستوى الامتثال من الفحص والتعقيم وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالمساكن الجماعية للأفراد، مشيرًا إلى أنه جرى إصدار 333 تصريحًا لمواقع المساكن الجماعية عبر نظام "بلدي".

وفي هذا السياق، طالبت أمانة جدة مخالفي المساكن الجماعية بسرعة سداد الغرامات المالية المطبقة في حقهم والإخلاء الفوري للمواقع غير المرخصة، كما طالبت أصحاب الرخص السارية بتصحيح وضع مخالفات المواقع، وذلك تفاديًا لعقوبات وإجراءات تترتب على المماطلين منهم وغير الملتزمين بالاشتراطات النظامية.

كما دعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر 940 إدارة البلاغات.

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جدة.. 600 جولة على المساكن الجماعية للأفراد وإخلاء 100 موقع مخالف
سبق

نفّذت أمانة محافظة جدة أكثر من 600 زيارة على المساكن الجماعية للأفراد، بمشاركة ودعم الجهات ذات العلاقة، حيث جرى إخلاء أكثر من 100 موقع مخالف وتطبيق الغرامات المالية بموجب لائحة الاشتراطات البلدية والعمل في حق المواقع المخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت الجولات الميدانية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات ورفع مستوى الامتثال من الفحص والتعقيم وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالمساكن الجماعية للأفراد، مشيرًا إلى أنه جرى إصدار 333 تصريحًا لمواقع المساكن الجماعية عبر نظام "بلدي".

وفي هذا السياق، طالبت أمانة جدة مخالفي المساكن الجماعية بسرعة سداد الغرامات المالية المطبقة في حقهم والإخلاء الفوري للمواقع غير المرخصة، كما طالبت أصحاب الرخص السارية بتصحيح وضع مخالفات المواقع، وذلك تفاديًا لعقوبات وإجراءات تترتب على المماطلين منهم وغير الملتزمين بالاشتراطات النظامية.

كما دعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر 940 إدارة البلاغات.

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
02:28 PM

جدة.. 600 جولة على المساكن الجماعية للأفراد وإخلاء 100 موقع مخالف

تطبيق الغرامات المالية بموجب لائحة الاشتراطات البلدية والعمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت أمانة محافظة جدة أكثر من 600 زيارة على المساكن الجماعية للأفراد، بمشاركة ودعم الجهات ذات العلاقة، حيث جرى إخلاء أكثر من 100 موقع مخالف وتطبيق الغرامات المالية بموجب لائحة الاشتراطات البلدية والعمل في حق المواقع المخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت الجولات الميدانية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، للتأكد من تطبيق كل الاشتراطات ورفع مستوى الامتثال من الفحص والتعقيم وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالمساكن الجماعية للأفراد، مشيرًا إلى أنه جرى إصدار 333 تصريحًا لمواقع المساكن الجماعية عبر نظام "بلدي".

وفي هذا السياق، طالبت أمانة جدة مخالفي المساكن الجماعية بسرعة سداد الغرامات المالية المطبقة في حقهم والإخلاء الفوري للمواقع غير المرخصة، كما طالبت أصحاب الرخص السارية بتصحيح وضع مخالفات المواقع، وذلك تفاديًا لعقوبات وإجراءات تترتب على المماطلين منهم وغير الملتزمين بالاشتراطات النظامية.

كما دعت الأمانة المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر 940 إدارة البلاغات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,310
201,250 سيارة ..

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