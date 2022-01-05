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صرف ملياري ريال من إيرادات "الأراضي البيضاء" لتطوير 80 مشروعًا سكنيًّا

في مختلف مدن المملكة من بداية البرنامج حتى نهاية العام الماضي 2021

كشف برنامج الأراضي البيضاء عن صرف ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات في أكثر من 80 مشروعًا سكنيًّا في مختلف مدن المملكة، من بداية البرنامج حتى نهاية العام الماضي 2021.

ويأتي ذلك امتدادًا لدور البرنامج في زيادة المعروض العقاري السكني من الأراضي المطوّرة، وتحقيق توازن السوق، وحماية المنافسة العادلة، بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي أن الرسوم أسهمت في تمكين أكثر من 185 ألف أسرة سعودية منذ إطلاق البرنامج من الحصول على الخيارات السكنية الملائمة لها من أراضٍ ووحدات سكنية في عدد من مدن ومناطق المملكة.

وأصدر البرنامج أكثر من 8 آلاف فاتورة رسوم للأراضي البيضاء منذ إطلاقه حتى نهاية العام 2021، ليتجاوز إجمالي المساحات المُسجلة في البرنامج 500 مليون متر مربع مُوزعة في المدن الرئيسة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، وحاضرة الدمام).

وبيّن البرنامج أن إجمالي مساحات الأراضي المطورة من قبل ملاكها، والتي تحت التطوير، والأراضي المتداولة التي دخلت سوق المعروض العقاري تصل إلى 102 مليون م2، فيما تجاوزت المساحات المكتشفة من قبل البرنامج 155 مليون م2، وذلك تحقيقًا لأهداف البرنامج بتوفير الأراضي السكنية المطورة داخل النطاق العمراني المحدد للمدن.

وكان برنامج الأراضي البيضاء أعلن الشهر الماضي بدء تطبيق المرحلة الثانية والتوسع في النطاق المستهدف لمدينة الرياض، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من الهيئات والأمانات واللجان؛ سعيًا لتحقيق الأهداف الرئيسة الثلاثة للبرنامج، التي تشمل زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار.

الأراضي البيضاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صرف ملياري ريال من إيرادات "الأراضي البيضاء" لتطوير 80 مشروعًا سكنيًّا
سبق

كشف برنامج الأراضي البيضاء عن صرف ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات في أكثر من 80 مشروعًا سكنيًّا في مختلف مدن المملكة، من بداية البرنامج حتى نهاية العام الماضي 2021.

ويأتي ذلك امتدادًا لدور البرنامج في زيادة المعروض العقاري السكني من الأراضي المطوّرة، وتحقيق توازن السوق، وحماية المنافسة العادلة، بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي أن الرسوم أسهمت في تمكين أكثر من 185 ألف أسرة سعودية منذ إطلاق البرنامج من الحصول على الخيارات السكنية الملائمة لها من أراضٍ ووحدات سكنية في عدد من مدن ومناطق المملكة.

وأصدر البرنامج أكثر من 8 آلاف فاتورة رسوم للأراضي البيضاء منذ إطلاقه حتى نهاية العام 2021، ليتجاوز إجمالي المساحات المُسجلة في البرنامج 500 مليون متر مربع مُوزعة في المدن الرئيسة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، وحاضرة الدمام).

وبيّن البرنامج أن إجمالي مساحات الأراضي المطورة من قبل ملاكها، والتي تحت التطوير، والأراضي المتداولة التي دخلت سوق المعروض العقاري تصل إلى 102 مليون م2، فيما تجاوزت المساحات المكتشفة من قبل البرنامج 155 مليون م2، وذلك تحقيقًا لأهداف البرنامج بتوفير الأراضي السكنية المطورة داخل النطاق العمراني المحدد للمدن.

وكان برنامج الأراضي البيضاء أعلن الشهر الماضي بدء تطبيق المرحلة الثانية والتوسع في النطاق المستهدف لمدينة الرياض، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من الهيئات والأمانات واللجان؛ سعيًا لتحقيق الأهداف الرئيسة الثلاثة للبرنامج، التي تشمل زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
06:21 PM
اخر تعديل
05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
07:14 PM

صرف ملياري ريال من إيرادات "الأراضي البيضاء" لتطوير 80 مشروعًا سكنيًّا

في مختلف مدن المملكة من بداية البرنامج حتى نهاية العام الماضي 2021

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف برنامج الأراضي البيضاء عن صرف ملياري ريال من إيرادات الرسوم لتطوير مشاريع البنية التحتية وإيصال الخدمات في أكثر من 80 مشروعًا سكنيًّا في مختلف مدن المملكة، من بداية البرنامج حتى نهاية العام الماضي 2021.

ويأتي ذلك امتدادًا لدور البرنامج في زيادة المعروض العقاري السكني من الأراضي المطوّرة، وتحقيق توازن السوق، وحماية المنافسة العادلة، بهدف زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي أن الرسوم أسهمت في تمكين أكثر من 185 ألف أسرة سعودية منذ إطلاق البرنامج من الحصول على الخيارات السكنية الملائمة لها من أراضٍ ووحدات سكنية في عدد من مدن ومناطق المملكة.

وأصدر البرنامج أكثر من 8 آلاف فاتورة رسوم للأراضي البيضاء منذ إطلاقه حتى نهاية العام 2021، ليتجاوز إجمالي المساحات المُسجلة في البرنامج 500 مليون متر مربع مُوزعة في المدن الرئيسة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، وحاضرة الدمام).

وبيّن البرنامج أن إجمالي مساحات الأراضي المطورة من قبل ملاكها، والتي تحت التطوير، والأراضي المتداولة التي دخلت سوق المعروض العقاري تصل إلى 102 مليون م2، فيما تجاوزت المساحات المكتشفة من قبل البرنامج 155 مليون م2، وذلك تحقيقًا لأهداف البرنامج بتوفير الأراضي السكنية المطورة داخل النطاق العمراني المحدد للمدن.

وكان برنامج الأراضي البيضاء أعلن الشهر الماضي بدء تطبيق المرحلة الثانية والتوسع في النطاق المستهدف لمدينة الرياض، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من الهيئات والأمانات واللجان؛ سعيًا لتحقيق الأهداف الرئيسة الثلاثة للبرنامج، التي تشمل زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار.

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