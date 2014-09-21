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الصين تسجل 72 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إن البر الرئيسي سجل 72 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين.

وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي، يبلغ الآن 95810؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

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الصين تسجل 72 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات
سبق

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إن البر الرئيسي سجل 72 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين.

وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي، يبلغ الآن 95810؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
08:29 AM

الصين تسجل 72 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بكين
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إن البر الرئيسي سجل 72 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين.

وذكرت اللجنة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي، يبلغ الآن 95810؛ في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

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