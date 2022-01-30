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وزير الشؤون الإسلامية يكلّف الدكتورة ليلى القاسم وكيلة للتخطيط والتحوّل الرقمي بالوزارة

"القاسم" أول وكيلة من العنصر النسائي في تاريخ الشؤون الإسلامية منذ تأسيسها.. لمدة عام كامل

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ اليوم، قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم؛ وكيلة للتخطيط والتحوّل الرقمي لمدة عام كامل، وتعد أول وكيلة بوزارة الشؤون الإسلامية منذ تأسيس الوزارة، في نقلة نوعية لتمكين المرأة للعمل بقطاعات الشؤون الإسلامية.

وكان قد أسند في قرارٍ سابقٍ للدكتورة ليلي القاسم؛ إدارة الحوكمة التي ترتبط بمكتبه، في إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية.

يأتي القرار الذي أصدره الوزير، اليوم، في إطار الجهود التي يبذلها لتعزيز دور المرأة في المناصب والمهام القيادية بقطاعات الوزارة ووكالتها المختلفة مواكبة لرؤية المملكة 2030، وإيماناً من الوزارة بأهمية تفعيل الدور المميز للمرأة السعودية في خدمة القطاعات الحكومية والاستفادة منها في التطوير وتحقيق مستهدفات الوزارة.

عبداللطيف آل الشيخ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

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وزير الشؤون الإسلامية يكلّف الدكتورة ليلى القاسم وكيلة للتخطيط والتحوّل الرقمي بالوزارة
سبق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ اليوم، قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم؛ وكيلة للتخطيط والتحوّل الرقمي لمدة عام كامل، وتعد أول وكيلة بوزارة الشؤون الإسلامية منذ تأسيس الوزارة، في نقلة نوعية لتمكين المرأة للعمل بقطاعات الشؤون الإسلامية.

وكان قد أسند في قرارٍ سابقٍ للدكتورة ليلي القاسم؛ إدارة الحوكمة التي ترتبط بمكتبه، في إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية.

يأتي القرار الذي أصدره الوزير، اليوم، في إطار الجهود التي يبذلها لتعزيز دور المرأة في المناصب والمهام القيادية بقطاعات الوزارة ووكالتها المختلفة مواكبة لرؤية المملكة 2030، وإيماناً من الوزارة بأهمية تفعيل الدور المميز للمرأة السعودية في خدمة القطاعات الحكومية والاستفادة منها في التطوير وتحقيق مستهدفات الوزارة.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
10:00 AM

وزير الشؤون الإسلامية يكلّف الدكتورة ليلى القاسم وكيلة للتخطيط والتحوّل الرقمي بالوزارة

"القاسم" أول وكيلة من العنصر النسائي في تاريخ الشؤون الإسلامية منذ تأسيسها.. لمدة عام كامل

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
4,101

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ اليوم، قراراً إدارياً يقضي بتكليف الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم؛ وكيلة للتخطيط والتحوّل الرقمي لمدة عام كامل، وتعد أول وكيلة بوزارة الشؤون الإسلامية منذ تأسيس الوزارة، في نقلة نوعية لتمكين المرأة للعمل بقطاعات الشؤون الإسلامية.

وكان قد أسند في قرارٍ سابقٍ للدكتورة ليلي القاسم؛ إدارة الحوكمة التي ترتبط بمكتبه، في إطار تطوير العمل الإداري بالوزارة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين وتعزيز مبدأ الشفافية.

يأتي القرار الذي أصدره الوزير، اليوم، في إطار الجهود التي يبذلها لتعزيز دور المرأة في المناصب والمهام القيادية بقطاعات الوزارة ووكالتها المختلفة مواكبة لرؤية المملكة 2030، وإيماناً من الوزارة بأهمية تفعيل الدور المميز للمرأة السعودية في خدمة القطاعات الحكومية والاستفادة منها في التطوير وتحقيق مستهدفات الوزارة.

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