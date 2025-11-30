الجوازات: غرامة تصل 100 ألف ريال للمنشأة المشغلة للوافدين المخالفين

مع الحرمان من الاستقدام مدة تصل لـ5 سنوات والتشهير والسجن للمدير المسؤول

أكدت المديرية العامة للجوازات أن المنشأة التي تشغّل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى غيرهم أو استخدامها عمالًا غيرها، ستُطبق بحقها غرامة مالية تصل إلى "100,000" ريال، والحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات، والتشهير، والسجن للمدير المسؤول مدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدًا، مضيفةً أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص.



ودعت الجوازات إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين "911" في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" في جميع مناطق المملكة.