الجوازات: غرامة تصل 100 ألف ريال للمنشأة المشغلة للوافدين المخالفين
مع الحرمان من الاستقدام مدة تصل لـ5 سنوات والتشهير والسجن للمدير المسؤول
أكدت المديرية العامة للجوازات أن المنشأة التي تشغّل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى غيرهم أو استخدامها عمالًا غيرها، ستُطبق بحقها غرامة مالية تصل إلى "100,000" ريال، والحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات، والتشهير، والسجن للمدير المسؤول مدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدًا، مضيفةً أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص.
ودعت الجوازات إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين "911" في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" في جميع مناطق المملكة.
الجوازات: غرامة تصل 100 ألف ريال للمنشأة المشغلة للوافدين المخالفين
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-11-30
أكدت المديرية العامة للجوازات أن المنشأة التي تشغّل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى غيرهم أو استخدامها عمالًا غيرها، ستُطبق بحقها غرامة مالية تصل إلى "100,000" ريال، والحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات، والتشهير، والسجن للمدير المسؤول مدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدًا، مضيفةً أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص.
ودعت الجوازات إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين "911" في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" في جميع مناطق المملكة.
30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
07:42 PM
الجوازات: غرامة تصل 100 ألف ريال للمنشأة المشغلة للوافدين المخالفين
مع الحرمان من الاستقدام مدة تصل لـ5 سنوات والتشهير والسجن للمدير المسؤول
أكدت المديرية العامة للجوازات أن المنشأة التي تشغّل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى غيرهم أو استخدامها عمالًا غيرها، ستُطبق بحقها غرامة مالية تصل إلى "100,000" ريال، والحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات، والتشهير، والسجن للمدير المسؤول مدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدًا، مضيفةً أن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص.
ودعت الجوازات إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين "911" في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" في جميع مناطق المملكة.