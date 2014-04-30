تنبيهان متقدمان لمنطقتين: أمطار رعدية وزخات من البرد

"الأرصاد": الحالة تستمر إلى مساء اليوم ويصحبها رياح نشطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهين متقدمين بخصوص هطول أمطار رعدية على المنطقة الشرقية ونجران اليوم السبت.

وقالت "الهيئة" إن التنبيه المتعلق بالمنطقة الشرقية يشمل "الجبيل، الدمام، الظهران والنعيرية" ويتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد مع هبوب رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وأضافت: بدأت هذه الحالة الساعة 10:30 صباح اليوم السبت، وتستمر حتى منتصف الليل.

أما بخصوص منطقة نجران، فشمل التنبيه المتقدم "نجران وبدر الجنوب"، والحالة عبارة عن هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد مع هبوب رياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وذكرت "الأرصاد" أن هذه الحالة بدأت في الساعة 12:00 اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه.