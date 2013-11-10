مدني الرياض ينقذ سيدة علقت يدها في فرامة لحوم

باشر مدني الرياض حالة احتجاز يد سيدة في فرامة لحوم، حيث تلقى البلاغ من طوارئ أحد المستشفيات يفيد بوجود الحالة وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ لتعمل بوساطة التجهيزات الفنية المتخصصة بتحرير يدها.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، مبينًا أن فرق إنقاذ الدفاع المدني تباشر أحيانًا مثل هذه البلاغات في غرف عمليات المستشفيات ليشارك مع الفرق الطبية إنقاذ وإسعاف الأرواح كما دعا الجميع إلى الحذر أثناء التعامل مع الآلات الحادة في المنزل.