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هيئة الاتصالات تُطلق مبادرتها "الجرائم المعلوماتية خطورتها وعقوبتها"

ضمن ملتقى مكة الثقافي بحضور 1600 طالب وطالبة من مختلف مراحل

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرّمة, سلسلة محاضرات مبادرتها "الجرائم المعلوماتية .. خطورتها وعقوبتها" ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي 1439هـ " كيف نكون قدوة؟".

وانطلقت المبادرة في مقر الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف, بحضور 1600 طالب وطالبة من مختلف مراحل التعليم العام والكليات التقنية.

وقدم المستشار القانوني لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، صالح بن علي الربيعة؛ عرضاً مرئياً حول الجرائم المعلوماتية وأنواعها، ومخاطرها، وسبل الوقاية منها، وخطوات الإبلاغ عنها، مُستعرضاً نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وتهدف "الهيئة" من وراء هذه المبادرة، إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات في منطقة مكة المكرّمة بكيفية الاستخدام الآمن للإنترنت، وتعريفهم بالمخاطر التي قد يتعرّضون لها عند إساءة استخدامهم له.

ومن المقرر تنفيذ هذه المبادرة, في جميع المناطق التعليمية بمنطقة مكة المكرّمة وتشمل "التعليم العام، التعليم الجامعي، المعاهد والكليات" باستخدام أساليب متعدّدة منها تقديم المحاضرات التوعوية التفاعلية، إرسال رسائل نصية "SMS" توعوية إلى المشتركين في خدمات الاتصالات بمنطقة مكة المكرّمة، وعرض رسائل إعلامية توعوية على شاشات الملاعب الرياضية في المنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة الاتصالات تُطلق مبادرتها "الجرائم المعلوماتية خطورتها وعقوبتها"
سبق

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرّمة, سلسلة محاضرات مبادرتها "الجرائم المعلوماتية .. خطورتها وعقوبتها" ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي 1439هـ " كيف نكون قدوة؟".

وانطلقت المبادرة في مقر الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف, بحضور 1600 طالب وطالبة من مختلف مراحل التعليم العام والكليات التقنية.

وقدم المستشار القانوني لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، صالح بن علي الربيعة؛ عرضاً مرئياً حول الجرائم المعلوماتية وأنواعها، ومخاطرها، وسبل الوقاية منها، وخطوات الإبلاغ عنها، مُستعرضاً نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وتهدف "الهيئة" من وراء هذه المبادرة، إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات في منطقة مكة المكرّمة بكيفية الاستخدام الآمن للإنترنت، وتعريفهم بالمخاطر التي قد يتعرّضون لها عند إساءة استخدامهم له.

ومن المقرر تنفيذ هذه المبادرة, في جميع المناطق التعليمية بمنطقة مكة المكرّمة وتشمل "التعليم العام، التعليم الجامعي، المعاهد والكليات" باستخدام أساليب متعدّدة منها تقديم المحاضرات التوعوية التفاعلية، إرسال رسائل نصية "SMS" توعوية إلى المشتركين في خدمات الاتصالات بمنطقة مكة المكرّمة، وعرض رسائل إعلامية توعوية على شاشات الملاعب الرياضية في المنطقة.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
12:54 PM

هيئة الاتصالات تُطلق مبادرتها "الجرائم المعلوماتية خطورتها وعقوبتها"

ضمن ملتقى مكة الثقافي بحضور 1600 طالب وطالبة من مختلف مراحل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرّمة, سلسلة محاضرات مبادرتها "الجرائم المعلوماتية .. خطورتها وعقوبتها" ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي 1439هـ " كيف نكون قدوة؟".

وانطلقت المبادرة في مقر الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف, بحضور 1600 طالب وطالبة من مختلف مراحل التعليم العام والكليات التقنية.

وقدم المستشار القانوني لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، صالح بن علي الربيعة؛ عرضاً مرئياً حول الجرائم المعلوماتية وأنواعها، ومخاطرها، وسبل الوقاية منها، وخطوات الإبلاغ عنها، مُستعرضاً نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وتهدف "الهيئة" من وراء هذه المبادرة، إلى رفع مستوى الوعي لدى الطلاب والطالبات في منطقة مكة المكرّمة بكيفية الاستخدام الآمن للإنترنت، وتعريفهم بالمخاطر التي قد يتعرّضون لها عند إساءة استخدامهم له.

ومن المقرر تنفيذ هذه المبادرة, في جميع المناطق التعليمية بمنطقة مكة المكرّمة وتشمل "التعليم العام، التعليم الجامعي، المعاهد والكليات" باستخدام أساليب متعدّدة منها تقديم المحاضرات التوعوية التفاعلية، إرسال رسائل نصية "SMS" توعوية إلى المشتركين في خدمات الاتصالات بمنطقة مكة المكرّمة، وعرض رسائل إعلامية توعوية على شاشات الملاعب الرياضية في المنطقة.

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