ضحايا كورونا في 4 دول.. 487 وفاة جديدة بالبرازيل و475 بالمكسيك و35 بمصر و32 بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجلت البرازيل 183722 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و487 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 24 مليوناً و311317، فيما بلغ مجموع الوفيات 623843.

المكسيك

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 44902 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و730669.

وقالت الوزارة إنه تم أيضاً تسجيل 475 وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 303776.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 13 ألفاً و12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 762 ألفاً و983 شخصاً.

كما سجلت البلاد 32 وفاة إضافية بالفيروس مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 6620 وفاة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1809 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 35 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 413558، من ضمنهم 347557 حالة تم شفاؤها، و22431 حالة وفاة.