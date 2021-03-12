"المدني" يحذر الجميع من العواصف الرملية على معظم المناطق

المديرية دعت الجميع إلى ضرورة الالتزام بكل التعليمات

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة اليوم الجمعة ويوم غد السبت، وتتسبب في انعدام الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية.

ودعت المديرية العامة الجميع إلى توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.