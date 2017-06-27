"العاصمي" يقلّد "الذبياني" رتبته الجديدة

قلّد قائد قوة الأمن الدبلوماسي بالمدينة المنورة العقيد مظلي هديب العاصمي، رئيس رقباء حامد الذبياني رتبته الجديدة.
وهنّأ "العاصمي" الذبياني بالترقية، متمنيًا له التوفيق والسداد.
قلّد قائد قوة الأمن الدبلوماسي بالمدينة المنورة العقيد مظلي هديب العاصمي، رئيس رقباء حامد الذبياني رتبته الجديدة.
وهنّأ "العاصمي" الذبياني بالترقية، متمنيًا له التوفيق والسداد.
قلّد قائد قوة الأمن الدبلوماسي بالمدينة المنورة العقيد مظلي هديب العاصمي، رئيس رقباء حامد الذبياني رتبته الجديدة.
وهنّأ "العاصمي" الذبياني بالترقية، متمنيًا له التوفيق والسداد.
قلّد قائد قوة الأمن الدبلوماسي بالمدينة المنورة العقيد مظلي هديب العاصمي، رئيس رقباء حامد الذبياني رتبته الجديدة.
وهنّأ "العاصمي" الذبياني بالترقية، متمنيًا له التوفيق والسداد.