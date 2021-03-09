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600 مشارك ومشاركة في الأمسية الثقافية "واعدون" بتعليم صامطة

"أبو هادي": لغتنا العربية بخير مع أدباء المستقبل

نظّم مكتب تعليم صامطة، ممثلًا في وحدتي النشاط الطلابي "بنين بنات" عن بُعد، أمسية ثقافية "واعدون" أمس، وشارك فيها أكثر 600 مشارك ومشاركة عبر تطبيق zoom.

وخلال الأمسية نوّه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي بمستوى الأدباء الأبطال أدباء المستقبل طلاب وطالبات مكتب تعليم صامطة.

وأكد "أبو هادي" أهمية دعم وتحفيز هذه المواهب، وإفراد المساحات لها للمشاركة؛ بما يساهم في صقل مواهبهم وتنميتها؛ حاثًّا الطلاب والطالبات على القراءة المستمرة ومجالسة الأدباء وزيارة النادي الأدبي للدخول في عالم القراءة لخدمة هذا الوطن.

إلى هذا شهدت الأمسية العديد من المشاركات من المواهب الأدبية؛ ففي مجال الشعر شارك الطالب فهد بن عبده عواف من مجمع حنظلة التعليمي، والطالبة رماس حسن القاضي من متوسطة وثانوية الدريعية، والطالب عمار حسين نجمي من ثانوية النجامية، والطالب باسم حسن صميلي من مجمع تحفيظ ديحمة التعليمي، والطالبة رند عيسى مدخلي من ثانوية صامطة الرابعة.

وفي مجال القصة القصيرة شارك الطالب مروان حسن القاضي من ثانوية الدريعية، والطالبة ريماس عبدالله حمدي من ثانوية صامطة الثانية، والطالبة شهد بشري جرب من ثانوية الدريعية، والطالبة مآثر حمد البهكلي من ثانوية صامطة الثانية.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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600 مشارك ومشاركة في الأمسية الثقافية "واعدون" بتعليم صامطة
سبق

نظّم مكتب تعليم صامطة، ممثلًا في وحدتي النشاط الطلابي "بنين بنات" عن بُعد، أمسية ثقافية "واعدون" أمس، وشارك فيها أكثر 600 مشارك ومشاركة عبر تطبيق zoom.

وخلال الأمسية نوّه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي بمستوى الأدباء الأبطال أدباء المستقبل طلاب وطالبات مكتب تعليم صامطة.

وأكد "أبو هادي" أهمية دعم وتحفيز هذه المواهب، وإفراد المساحات لها للمشاركة؛ بما يساهم في صقل مواهبهم وتنميتها؛ حاثًّا الطلاب والطالبات على القراءة المستمرة ومجالسة الأدباء وزيارة النادي الأدبي للدخول في عالم القراءة لخدمة هذا الوطن.

إلى هذا شهدت الأمسية العديد من المشاركات من المواهب الأدبية؛ ففي مجال الشعر شارك الطالب فهد بن عبده عواف من مجمع حنظلة التعليمي، والطالبة رماس حسن القاضي من متوسطة وثانوية الدريعية، والطالب عمار حسين نجمي من ثانوية النجامية، والطالب باسم حسن صميلي من مجمع تحفيظ ديحمة التعليمي، والطالبة رند عيسى مدخلي من ثانوية صامطة الرابعة.

وفي مجال القصة القصيرة شارك الطالب مروان حسن القاضي من ثانوية الدريعية، والطالبة ريماس عبدالله حمدي من ثانوية صامطة الثانية، والطالبة شهد بشري جرب من ثانوية الدريعية، والطالبة مآثر حمد البهكلي من ثانوية صامطة الثانية.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
04:27 PM

600 مشارك ومشاركة في الأمسية الثقافية "واعدون" بتعليم صامطة

"أبو هادي": لغتنا العربية بخير مع أدباء المستقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نظّم مكتب تعليم صامطة، ممثلًا في وحدتي النشاط الطلابي "بنين بنات" عن بُعد، أمسية ثقافية "واعدون" أمس، وشارك فيها أكثر 600 مشارك ومشاركة عبر تطبيق zoom.

وخلال الأمسية نوّه المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي بمستوى الأدباء الأبطال أدباء المستقبل طلاب وطالبات مكتب تعليم صامطة.

وأكد "أبو هادي" أهمية دعم وتحفيز هذه المواهب، وإفراد المساحات لها للمشاركة؛ بما يساهم في صقل مواهبهم وتنميتها؛ حاثًّا الطلاب والطالبات على القراءة المستمرة ومجالسة الأدباء وزيارة النادي الأدبي للدخول في عالم القراءة لخدمة هذا الوطن.

إلى هذا شهدت الأمسية العديد من المشاركات من المواهب الأدبية؛ ففي مجال الشعر شارك الطالب فهد بن عبده عواف من مجمع حنظلة التعليمي، والطالبة رماس حسن القاضي من متوسطة وثانوية الدريعية، والطالب عمار حسين نجمي من ثانوية النجامية، والطالب باسم حسن صميلي من مجمع تحفيظ ديحمة التعليمي، والطالبة رند عيسى مدخلي من ثانوية صامطة الرابعة.

وفي مجال القصة القصيرة شارك الطالب مروان حسن القاضي من ثانوية الدريعية، والطالبة ريماس عبدالله حمدي من ثانوية صامطة الثانية، والطالبة شهد بشري جرب من ثانوية الدريعية، والطالبة مآثر حمد البهكلي من ثانوية صامطة الثانية.

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