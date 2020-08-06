النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جنوب إفريقيا تسجّل 8559 إصابة جديدة بـ"كورونا" و414 وفاة

إجمالي الإصابات بلغت 530 ألف إصابةً والوفيات 9298 حالة

سجّلت جنوب إفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية 8559 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, و 414 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا اليوم الخميس، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 530.000 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9298 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
جنوب إفريقيا تسجّل 8559 إصابة جديدة بـ"كورونا" و414 وفاة
سبق

سجّلت جنوب إفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية 8559 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, و 414 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا اليوم الخميس، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 530.000 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9298 حالة وفاة.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
09:49 PM
اخر تعديل
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
01:04 AM

جنوب إفريقيا تسجّل 8559 إصابة جديدة بـ"كورونا" و414 وفاة

إجمالي الإصابات بلغت 530 ألف إصابةً والوفيات 9298 حالة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
317

سجّلت جنوب إفريقيا خلال الساعات الـ24 الماضية 8559 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, و 414 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا اليوم الخميس، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 530.000 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9298 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,709
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,170
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,945
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,437

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة