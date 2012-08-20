نجح فريق التأهيل الطبي بمستشفى الحُرث العام بجازان، في إعادة الحركة لمريض والاعتماد على نفسه عند ممارسة حياته الطبيعية وذلك بعد أن كان عاجزًا عن الحركة بعد تعرضه إلى شلل نصفي جعله فاقدًا الحركة والإحساس في الأطراف السفلية من الجسم. وأوضحت صحة جازان أن المريض حضر إلى قسم التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام وكان يعاني شللاً نصفيًا بسبب وجود كسر في إحدى فقرات العمود الفقري وتأثير الحبل الشوكي جزئيًا، جعلته فاقدًا للحركة في أطرافه السفلية وعدم القدرة على الحركة كليًا. وبيّنت أن فريق التأهيل الطبي الذي يضم عددًا من اختصاصيي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، شرع في تنفيذ البرنامج التأهيلي المكثف للمريض، إذ تم تنفيذ برنامج تقوية وتحفيزية ومن ثم التدريب على الوقوف بنفسه باستخدام الأجهزة المساعدة، والانتقال إلى المرحلة التالية التي تضمنت التدريب على تمارين المشي واستعادة الحركات الوظيفية مع استمرار برنامج العلاج الطبيعي والتي مكنت المريض من استعادة الحركة والاعتماد ولله الحمد. وأكدت صحة جازان أن خطة البرنامج التأهيلي التي وضعت لهذا المريض حققت نتائجها ولله الحمد، إذ أصبح المريض قادرًا على الحركة والمشي والاعتماد كليًا على نفسه عند ممارسة الحياة الطبيعية. يُذكر أن قسم التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام يعد من الأقسام المتميزة على مستوى مستشفيات صحة جازان، إذ يحتوي على عددٍ من العيادات كعيادات العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، الطب الطبيعي، وعيادة تأهيل الأطفال، إضافة إلى توفر أحدث الأجهزة المتطورة والمتقدمة التي تستخدم في برامج التأهيل الطبي للمرضى.

مستشفى "حرث جازان" ينجح في إعادة الحركة لمريض أُصيب بشلل نصفي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-19 نجح فريق التأهيل الطبي بمستشفى الحُرث العام بجازان، في إعادة الحركة لمريض والاعتماد على نفسه عند ممارسة حياته الطبيعية وذلك بعد أن كان عاجزًا عن الحركة بعد تعرضه إلى شلل نصفي جعله فاقدًا الحركة والإحساس في الأطراف السفلية من الجسم.



وأوضحت صحة جازان أن المريض حضر إلى قسم التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام وكان يعاني شللاً نصفيًا بسبب وجود كسر في إحدى فقرات العمود الفقري وتأثير الحبل الشوكي جزئيًا، جعلته فاقدًا للحركة في أطرافه السفلية وعدم القدرة على الحركة كليًا.



وبيّنت أن فريق التأهيل الطبي الذي يضم عددًا من اختصاصيي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، شرع في تنفيذ البرنامج التأهيلي المكثف للمريض، إذ تم تنفيذ برنامج تقوية وتحفيزية ومن ثم التدريب على الوقوف بنفسه باستخدام الأجهزة المساعدة، والانتقال إلى المرحلة التالية التي تضمنت التدريب على تمارين المشي واستعادة الحركات الوظيفية مع استمرار برنامج العلاج الطبيعي والتي مكنت المريض من استعادة الحركة والاعتماد ولله الحمد.



وأكدت صحة جازان أن خطة البرنامج التأهيلي التي وضعت لهذا المريض حققت نتائجها ولله الحمد، إذ أصبح المريض قادرًا على الحركة والمشي والاعتماد كليًا على نفسه عند ممارسة الحياة الطبيعية.



يُذكر أن قسم التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام يعد من الأقسام المتميزة على مستوى مستشفيات صحة جازان، إذ يحتوي على عددٍ من العيادات كعيادات العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، الطب الطبيعي، وعيادة تأهيل الأطفال، إضافة إلى توفر أحدث الأجهزة المتطورة والمتقدمة التي تستخدم في برامج التأهيل الطبي للمرضى.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 10:57 PM

مستشفى "حرث جازان" ينجح في إعادة الحركة لمريض أُصيب بشلل نصفي أُصيب بكسر في إحدى فقرات العمود الفقري أثَّر على الحبل الشوكي جزئيًا





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نجح فريق التأهيل الطبي بمستشفى الحُرث العام بجازان، في إعادة الحركة لمريض والاعتماد على نفسه عند ممارسة حياته الطبيعية وذلك بعد أن كان عاجزًا عن الحركة بعد تعرضه إلى شلل نصفي جعله فاقدًا الحركة والإحساس في الأطراف السفلية من الجسم.



وأوضحت صحة جازان أن المريض حضر إلى قسم التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام وكان يعاني شللاً نصفيًا بسبب وجود كسر في إحدى فقرات العمود الفقري وتأثير الحبل الشوكي جزئيًا، جعلته فاقدًا للحركة في أطرافه السفلية وعدم القدرة على الحركة كليًا.



وبيّنت أن فريق التأهيل الطبي الذي يضم عددًا من اختصاصيي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، شرع في تنفيذ البرنامج التأهيلي المكثف للمريض، إذ تم تنفيذ برنامج تقوية وتحفيزية ومن ثم التدريب على الوقوف بنفسه باستخدام الأجهزة المساعدة، والانتقال إلى المرحلة التالية التي تضمنت التدريب على تمارين المشي واستعادة الحركات الوظيفية مع استمرار برنامج العلاج الطبيعي والتي مكنت المريض من استعادة الحركة والاعتماد ولله الحمد.



وأكدت صحة جازان أن خطة البرنامج التأهيلي التي وضعت لهذا المريض حققت نتائجها ولله الحمد، إذ أصبح المريض قادرًا على الحركة والمشي والاعتماد كليًا على نفسه عند ممارسة الحياة الطبيعية.



يُذكر أن قسم التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام يعد من الأقسام المتميزة على مستوى مستشفيات صحة جازان، إذ يحتوي على عددٍ من العيادات كعيادات العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، الطب الطبيعي، وعيادة تأهيل الأطفال، إضافة إلى توفر أحدث الأجهزة المتطورة والمتقدمة التي تستخدم في برامج التأهيل الطبي للمرضى.