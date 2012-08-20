النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى "حرث جازان" ينجح في إعادة الحركة لمريض أُصيب بشلل نصفي

أُصيب بكسر في إحدى فقرات العمود الفقري أثَّر على الحبل الشوكي جزئيًا

نجح فريق التأهيل الطبي بمستشفى الحُرث العام بجازان، في إعادة الحركة لمريض والاعتماد على نفسه عند ممارسة حياته الطبيعية وذلك بعد أن كان عاجزًا عن الحركة بعد تعرضه إلى شلل نصفي جعله فاقدًا الحركة والإحساس في الأطراف السفلية من الجسم.

وأوضحت صحة جازان أن المريض حضر إلى قسم التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام وكان يعاني شللاً نصفيًا بسبب وجود كسر في إحدى فقرات العمود الفقري وتأثير الحبل الشوكي جزئيًا، جعلته فاقدًا للحركة في أطرافه السفلية وعدم القدرة على الحركة كليًا.

وبيّنت أن فريق التأهيل الطبي الذي يضم عددًا من اختصاصيي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، شرع في تنفيذ البرنامج التأهيلي المكثف للمريض، إذ تم تنفيذ برنامج تقوية وتحفيزية ومن ثم التدريب على الوقوف بنفسه باستخدام الأجهزة المساعدة، والانتقال إلى المرحلة التالية التي تضمنت التدريب على تمارين المشي واستعادة الحركات الوظيفية مع استمرار برنامج العلاج الطبيعي والتي مكنت المريض من استعادة الحركة والاعتماد ولله الحمد.

وأكدت صحة جازان أن خطة البرنامج التأهيلي التي وضعت لهذا المريض حققت نتائجها ولله الحمد، إذ أصبح المريض قادرًا على الحركة والمشي والاعتماد كليًا على نفسه عند ممارسة الحياة الطبيعية.

يُذكر أن قسم التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام يعد من الأقسام المتميزة على مستوى مستشفيات صحة جازان، إذ يحتوي على عددٍ من العيادات كعيادات العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، الطب الطبيعي، وعيادة تأهيل الأطفال، إضافة إلى توفر أحدث الأجهزة المتطورة والمتقدمة التي تستخدم في برامج التأهيل الطبي للمرضى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مستشفى "حرث جازان" ينجح في إعادة الحركة لمريض أُصيب بشلل نصفي
سبق

نجح فريق التأهيل الطبي بمستشفى الحُرث العام بجازان، في إعادة الحركة لمريض والاعتماد على نفسه عند ممارسة حياته الطبيعية وذلك بعد أن كان عاجزًا عن الحركة بعد تعرضه إلى شلل نصفي جعله فاقدًا الحركة والإحساس في الأطراف السفلية من الجسم.

وأوضحت صحة جازان أن المريض حضر إلى قسم التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام وكان يعاني شللاً نصفيًا بسبب وجود كسر في إحدى فقرات العمود الفقري وتأثير الحبل الشوكي جزئيًا، جعلته فاقدًا للحركة في أطرافه السفلية وعدم القدرة على الحركة كليًا.

وبيّنت أن فريق التأهيل الطبي الذي يضم عددًا من اختصاصيي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، شرع في تنفيذ البرنامج التأهيلي المكثف للمريض، إذ تم تنفيذ برنامج تقوية وتحفيزية ومن ثم التدريب على الوقوف بنفسه باستخدام الأجهزة المساعدة، والانتقال إلى المرحلة التالية التي تضمنت التدريب على تمارين المشي واستعادة الحركات الوظيفية مع استمرار برنامج العلاج الطبيعي والتي مكنت المريض من استعادة الحركة والاعتماد ولله الحمد.

وأكدت صحة جازان أن خطة البرنامج التأهيلي التي وضعت لهذا المريض حققت نتائجها ولله الحمد، إذ أصبح المريض قادرًا على الحركة والمشي والاعتماد كليًا على نفسه عند ممارسة الحياة الطبيعية.

يُذكر أن قسم التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام يعد من الأقسام المتميزة على مستوى مستشفيات صحة جازان، إذ يحتوي على عددٍ من العيادات كعيادات العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، الطب الطبيعي، وعيادة تأهيل الأطفال، إضافة إلى توفر أحدث الأجهزة المتطورة والمتقدمة التي تستخدم في برامج التأهيل الطبي للمرضى.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
10:57 PM

مستشفى "حرث جازان" ينجح في إعادة الحركة لمريض أُصيب بشلل نصفي

أُصيب بكسر في إحدى فقرات العمود الفقري أثَّر على الحبل الشوكي جزئيًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
158

نجح فريق التأهيل الطبي بمستشفى الحُرث العام بجازان، في إعادة الحركة لمريض والاعتماد على نفسه عند ممارسة حياته الطبيعية وذلك بعد أن كان عاجزًا عن الحركة بعد تعرضه إلى شلل نصفي جعله فاقدًا الحركة والإحساس في الأطراف السفلية من الجسم.

وأوضحت صحة جازان أن المريض حضر إلى قسم التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام وكان يعاني شللاً نصفيًا بسبب وجود كسر في إحدى فقرات العمود الفقري وتأثير الحبل الشوكي جزئيًا، جعلته فاقدًا للحركة في أطرافه السفلية وعدم القدرة على الحركة كليًا.

وبيّنت أن فريق التأهيل الطبي الذي يضم عددًا من اختصاصيي العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي، شرع في تنفيذ البرنامج التأهيلي المكثف للمريض، إذ تم تنفيذ برنامج تقوية وتحفيزية ومن ثم التدريب على الوقوف بنفسه باستخدام الأجهزة المساعدة، والانتقال إلى المرحلة التالية التي تضمنت التدريب على تمارين المشي واستعادة الحركات الوظيفية مع استمرار برنامج العلاج الطبيعي والتي مكنت المريض من استعادة الحركة والاعتماد ولله الحمد.

وأكدت صحة جازان أن خطة البرنامج التأهيلي التي وضعت لهذا المريض حققت نتائجها ولله الحمد، إذ أصبح المريض قادرًا على الحركة والمشي والاعتماد كليًا على نفسه عند ممارسة الحياة الطبيعية.

يُذكر أن قسم التأهيل الطبي بمستشفى الحرث العام يعد من الأقسام المتميزة على مستوى مستشفيات صحة جازان، إذ يحتوي على عددٍ من العيادات كعيادات العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، الطب الطبيعي، وعيادة تأهيل الأطفال، إضافة إلى توفر أحدث الأجهزة المتطورة والمتقدمة التي تستخدم في برامج التأهيل الطبي للمرضى.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,906
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,668
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,473

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة