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للمرة الثانية.. الأخضر الأولمبي يختتم معسكره بمواجهة عمان

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً ،غداً الثلاثاء، مباراته التجريبية الثانية في ختام معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، والمقام في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.


ويستضيف "الأخضر" منتخب عمان، في تمام الـ5:20 مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركّز العمل خلالها على تطبيق مران الكرات الثابتة في الناحيتين الهجومية والدفاعية.

يُذكر أن "الأخضر" تغلب على ضيفه منتخب عمان بنتيجة 3-0، في المباراة التجريبية الأولى التي جمعتهما مساء يوم السبت الماضي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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للمرة الثانية.. الأخضر الأولمبي يختتم معسكره بمواجهة عمان
سبق

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً ،غداً الثلاثاء، مباراته التجريبية الثانية في ختام معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، والمقام في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.


ويستضيف "الأخضر" منتخب عمان، في تمام الـ5:20 مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركّز العمل خلالها على تطبيق مران الكرات الثابتة في الناحيتين الهجومية والدفاعية.

يُذكر أن "الأخضر" تغلب على ضيفه منتخب عمان بنتيجة 3-0، في المباراة التجريبية الأولى التي جمعتهما مساء يوم السبت الماضي.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
10:08 PM

للمرة الثانية.. الأخضر الأولمبي يختتم معسكره بمواجهة عمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً ،غداً الثلاثاء، مباراته التجريبية الثانية في ختام معسكره الإعدادي في مدينة الرياض، والمقام في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.


ويستضيف "الأخضر" منتخب عمان، في تمام الـ5:20 مساءً، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

على الصعيد الميداني، أجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية مساء اليوم الاثنين على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركّز العمل خلالها على تطبيق مران الكرات الثابتة في الناحيتين الهجومية والدفاعية.

يُذكر أن "الأخضر" تغلب على ضيفه منتخب عمان بنتيجة 3-0، في المباراة التجريبية الأولى التي جمعتهما مساء يوم السبت الماضي.

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