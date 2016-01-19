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"المحاسبة" يُنفذ 20 ورشة حول "قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية"

لنحو 500 مستفيد من مختلف الجهات الحكومية.. تعزيزًا للعمل التكاملي

نَفّذ الديوان العام للمحـاسبة -ممثلًا في المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب"- عشرين ورشة عمل عن قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، تمثل المرحلة الأولى من ورش العمل المتخصصة والمقدمة لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان.

وأوضح المستشار ومدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي، أن عدد المستفيدين من هذه الورش في مرحلتها الأولى نحو (500) مستفيد من مختلف الجهات الحكومية، وأن تنفيذ الورش سيستمر خلال العام (2022م)، انطلاقًا من مبدأ التعاون المستمر والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان؛ لتعزيز الرقابة والمحافظة على المال العام والمكتسبات الوطنية، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية.

من جهته، أكد مساعد مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية بالديوان منصور بن صالح السعود، أن هذه الورش تهدف إلى تمكين المستفيدين من التعرف على قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة، التي تتضمن التحول من الوسائل التقليدية في إدارة المستودعات الحكومية إلى الوسائل الإلكترونية، وأتمتة الإجراءات والنماذج، وإعداد التقارير والبيانات المستودعية بكفاءة واقتدار، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، منوهًا بجهود وحرص الجهات الحكومية على التعاون والمشاركة الفاعلة لتحقيق الأهداف المنشودة.

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"المحاسبة" يُنفذ 20 ورشة حول "قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية"
سبق

نَفّذ الديوان العام للمحـاسبة -ممثلًا في المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب"- عشرين ورشة عمل عن قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، تمثل المرحلة الأولى من ورش العمل المتخصصة والمقدمة لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان.

وأوضح المستشار ومدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي، أن عدد المستفيدين من هذه الورش في مرحلتها الأولى نحو (500) مستفيد من مختلف الجهات الحكومية، وأن تنفيذ الورش سيستمر خلال العام (2022م)، انطلاقًا من مبدأ التعاون المستمر والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان؛ لتعزيز الرقابة والمحافظة على المال العام والمكتسبات الوطنية، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية.

من جهته، أكد مساعد مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية بالديوان منصور بن صالح السعود، أن هذه الورش تهدف إلى تمكين المستفيدين من التعرف على قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة، التي تتضمن التحول من الوسائل التقليدية في إدارة المستودعات الحكومية إلى الوسائل الإلكترونية، وأتمتة الإجراءات والنماذج، وإعداد التقارير والبيانات المستودعية بكفاءة واقتدار، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، منوهًا بجهود وحرص الجهات الحكومية على التعاون والمشاركة الفاعلة لتحقيق الأهداف المنشودة.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
02:09 PM

"المحاسبة" يُنفذ 20 ورشة حول "قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية"

لنحو 500 مستفيد من مختلف الجهات الحكومية.. تعزيزًا للعمل التكاملي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نَفّذ الديوان العام للمحـاسبة -ممثلًا في المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب"- عشرين ورشة عمل عن قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، تمثل المرحلة الأولى من ورش العمل المتخصصة والمقدمة لمنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان.

وأوضح المستشار ومدير عام المركز الدكتور سالم بن علي الغامدي، أن عدد المستفيدين من هذه الورش في مرحلتها الأولى نحو (500) مستفيد من مختلف الجهات الحكومية، وأن تنفيذ الورش سيستمر خلال العام (2022م)، انطلاقًا من مبدأ التعاون المستمر والعمل التكاملي مع الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان؛ لتعزيز الرقابة والمحافظة على المال العام والمكتسبات الوطنية، وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية.

من جهته، أكد مساعد مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية بالديوان منصور بن صالح السعود، أن هذه الورش تهدف إلى تمكين المستفيدين من التعرف على قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية المحدثة، التي تتضمن التحول من الوسائل التقليدية في إدارة المستودعات الحكومية إلى الوسائل الإلكترونية، وأتمتة الإجراءات والنماذج، وإعداد التقارير والبيانات المستودعية بكفاءة واقتدار، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق، منوهًا بجهود وحرص الجهات الحكومية على التعاون والمشاركة الفاعلة لتحقيق الأهداف المنشودة.

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