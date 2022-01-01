في ختام مباريات الدور الأول من دوري المحترفين.. أبها ينتعش بنقاط الرائد

صالَحَ فريق أبها الأول لكرة القدم، جماهيره، بعد أن حقق انتصارًا ثمينًا على نظيره الرائد بهدفٍ دون مقابل؛ وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، في ختام الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق النيران الصديقة "سانتوس" عند الدقيقة 62، في مرمى فريقه الرائد.

بتلك النتيجة صعد "أبها" للمركز التاسع برصيد 18 نقطة؛ فيما بقي "الرائد" سابعًا برصيد 21 نقطة.