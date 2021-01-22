كرم الدكتور يحيى آل مفرح المدير العام للتعليم المستمر بوزارة التعليم، مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي على جهوده الفاعلة ومشاركته في تحكيم الدروس العلمية لمعلمي ومعلمات التعليم المستمر في مدرسة بث وتسجيل الدروس عن طريق القنوات الفضائية للفصل الأول من العام الدراسي 1442 هـ.
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية
كرم الدكتور يحيى آل مفرح المدير العام للتعليم المستمر بوزارة التعليم، مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي على جهوده الفاعلة ومشاركته في تحكيم الدروس العلمية لمعلمي ومعلمات التعليم المستمر في مدرسة بث وتسجيل الدروس عن طريق القنوات الفضائية للفصل الأول من العام الدراسي 1442 هـ.
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"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلميةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-22
22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
01:03 AM
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية
كرم الدكتور يحيى آل مفرح المدير العام للتعليم المستمر بوزارة التعليم، مدير إدارة التعليم المستمر بتعليم مكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي على جهوده الفاعلة ومشاركته في تحكيم الدروس العلمية لمعلمي ومعلمات التعليم المستمر في مدرسة بث وتسجيل الدروس عن طريق القنوات الفضائية للفصل الأول من العام الدراسي 1442 هـ.
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