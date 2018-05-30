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"الصحة": تسجيل 907 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1201 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 3852 إصابة جديدة و56 وفاة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع إلى ثلاثة ملايين و679148، بعد تسجيل 3852 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88406 بعد تسجيل 56 حالة.

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خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 3852 إصابة جديدة و56 وفاة بكورونا
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع إلى ثلاثة ملايين و679148، بعد تسجيل 3852 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88406 بعد تسجيل 56 حالة.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
08:30 AM

خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 3852 إصابة جديدة و56 وفاة بكورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع إلى ثلاثة ملايين و679148، بعد تسجيل 3852 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88406 بعد تسجيل 56 حالة.

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