خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 3852 إصابة جديدة و56 وفاة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ارتفع إلى ثلاثة ملايين و679148، بعد تسجيل 3852 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88406 بعد تسجيل 56 حالة.