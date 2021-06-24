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قناة "MBC" ترصد أجواء الطبيعة الخلابة بعسير في "براد الجنوب"

في سلسلة تقارير يرصدها الزميل منصور المزهم

تعرض قناة MBC سلسلة تقارير صحفية يومية من منطقة عسير، ترصد فيها الطبيعة الخلابة والأجواء الصيفية والمناطق السياحية والتراثية في عسير.

وتعرض التقارير في فقرة "براد الجنوب" عبر نشرة التاسعة وبرنامج MBC في أسبوع ويقدمها الزميل منصور المزهم.

وتضمنت التقارير، تقريراً عن قرية الحبلة التراثية السياحية، وتقريرًا عن السودة والفعاليات المصاحبة فيه، ولقيت السلسلة تفاعل المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قناة "MBC" ترصد أجواء الطبيعة الخلابة بعسير في "براد الجنوب"
سبق

تعرض قناة MBC سلسلة تقارير صحفية يومية من منطقة عسير، ترصد فيها الطبيعة الخلابة والأجواء الصيفية والمناطق السياحية والتراثية في عسير.

وتعرض التقارير في فقرة "براد الجنوب" عبر نشرة التاسعة وبرنامج MBC في أسبوع ويقدمها الزميل منصور المزهم.

وتضمنت التقارير، تقريراً عن قرية الحبلة التراثية السياحية، وتقريرًا عن السودة والفعاليات المصاحبة فيه، ولقيت السلسلة تفاعل المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعية.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
06:21 PM

قناة "MBC" ترصد أجواء الطبيعة الخلابة بعسير في "براد الجنوب"

في سلسلة تقارير يرصدها الزميل منصور المزهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,273

تعرض قناة MBC سلسلة تقارير صحفية يومية من منطقة عسير، ترصد فيها الطبيعة الخلابة والأجواء الصيفية والمناطق السياحية والتراثية في عسير.

وتعرض التقارير في فقرة "براد الجنوب" عبر نشرة التاسعة وبرنامج MBC في أسبوع ويقدمها الزميل منصور المزهم.

وتضمنت التقارير، تقريراً عن قرية الحبلة التراثية السياحية، وتقريرًا عن السودة والفعاليات المصاحبة فيه، ولقيت السلسلة تفاعل المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعية.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,170
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,022
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,622
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,922

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