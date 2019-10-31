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الليلة.. النزال المرتقب في WWE كراون جول بين فريق هالك هوجان وفريق ريك فلير

على ملعب الملك فهد.. وضمن "موسم الرياض"

يشهد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم وضمن فعاليات هيئة الترفية في موسم الرياض عرض WWE كراون جول.

وسيشهد العرض عدداً من النزالات التي تم الإعلان عنها وجاءت كالتالي:

فريق هوجان المكون من رومان رينز, ريكوشيه, روسيف, شورتي جي وعلي، ضد فريق فلير المكون من راندي أورتن وكينج كوربن وبوبي لاشلي وشنسكي ناكامورا ودرو ماكنتالير، برون سترومان ضد الملاكم الذي لم يهزم من قبل تايسون فيوري.

جدير بالذكر أيضاً بأنه تم التأكيد على أن نزال سيث رولينز و"ذا فيند" براي وايت سيكون نزال تثبيت في أي مكان خارج أو داخل الحلبة ولن يتم إيقافه لأي سبب كان.

كما سيلتقي أيضاً السعودي منصور مع سيزارو وسيشهد العرض نزالاً بين بروك ليسنر وكين فيلاسكيز على لقب WWE، ومواجهة قوية تجمع بين برون سترومان والملاكم الشهير الذي لم يهزم من قبل تايسون فيوري.

وأما نزال تايج تيم تيروميل لتحديد أفضل فريق في العالم سيكون بين تسعة فرق هي نيو داي, ذا فايكنج رايدرز, هيفي ماشيناري, لوتشا هاوس بارتي, كيرتس أكسل وزاك رادير, ذا ريفايفل, ذا أو سي, دولف زيجلر وبوبي رود وذا بي تيم وسيحصل الفريق الفائز على كأس العالم.


بينما يضم نزال باتل رويال 20 نجماً من يفوز فيه سيواجه أي جاي ستايلز على لقب الولايات المتحدة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الليلة.. النزال المرتقب في WWE كراون جول بين فريق هالك هوجان وفريق ريك فلير
سبق

يشهد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم وضمن فعاليات هيئة الترفية في موسم الرياض عرض WWE كراون جول.

وسيشهد العرض عدداً من النزالات التي تم الإعلان عنها وجاءت كالتالي:

فريق هوجان المكون من رومان رينز, ريكوشيه, روسيف, شورتي جي وعلي، ضد فريق فلير المكون من راندي أورتن وكينج كوربن وبوبي لاشلي وشنسكي ناكامورا ودرو ماكنتالير، برون سترومان ضد الملاكم الذي لم يهزم من قبل تايسون فيوري.

جدير بالذكر أيضاً بأنه تم التأكيد على أن نزال سيث رولينز و"ذا فيند" براي وايت سيكون نزال تثبيت في أي مكان خارج أو داخل الحلبة ولن يتم إيقافه لأي سبب كان.

كما سيلتقي أيضاً السعودي منصور مع سيزارو وسيشهد العرض نزالاً بين بروك ليسنر وكين فيلاسكيز على لقب WWE، ومواجهة قوية تجمع بين برون سترومان والملاكم الشهير الذي لم يهزم من قبل تايسون فيوري.

وأما نزال تايج تيم تيروميل لتحديد أفضل فريق في العالم سيكون بين تسعة فرق هي نيو داي, ذا فايكنج رايدرز, هيفي ماشيناري, لوتشا هاوس بارتي, كيرتس أكسل وزاك رادير, ذا ريفايفل, ذا أو سي, دولف زيجلر وبوبي رود وذا بي تيم وسيحصل الفريق الفائز على كأس العالم.


بينما يضم نزال باتل رويال 20 نجماً من يفوز فيه سيواجه أي جاي ستايلز على لقب الولايات المتحدة.

31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
12:57 AM

الليلة.. النزال المرتقب في WWE كراون جول بين فريق هالك هوجان وفريق ريك فلير

على ملعب الملك فهد.. وضمن "موسم الرياض"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشهد ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم وضمن فعاليات هيئة الترفية في موسم الرياض عرض WWE كراون جول.

وسيشهد العرض عدداً من النزالات التي تم الإعلان عنها وجاءت كالتالي:

فريق هوجان المكون من رومان رينز, ريكوشيه, روسيف, شورتي جي وعلي، ضد فريق فلير المكون من راندي أورتن وكينج كوربن وبوبي لاشلي وشنسكي ناكامورا ودرو ماكنتالير، برون سترومان ضد الملاكم الذي لم يهزم من قبل تايسون فيوري.

جدير بالذكر أيضاً بأنه تم التأكيد على أن نزال سيث رولينز و"ذا فيند" براي وايت سيكون نزال تثبيت في أي مكان خارج أو داخل الحلبة ولن يتم إيقافه لأي سبب كان.

كما سيلتقي أيضاً السعودي منصور مع سيزارو وسيشهد العرض نزالاً بين بروك ليسنر وكين فيلاسكيز على لقب WWE، ومواجهة قوية تجمع بين برون سترومان والملاكم الشهير الذي لم يهزم من قبل تايسون فيوري.

وأما نزال تايج تيم تيروميل لتحديد أفضل فريق في العالم سيكون بين تسعة فرق هي نيو داي, ذا فايكنج رايدرز, هيفي ماشيناري, لوتشا هاوس بارتي, كيرتس أكسل وزاك رادير, ذا ريفايفل, ذا أو سي, دولف زيجلر وبوبي رود وذا بي تيم وسيحصل الفريق الفائز على كأس العالم.


بينما يضم نزال باتل رويال 20 نجماً من يفوز فيه سيواجه أي جاي ستايلز على لقب الولايات المتحدة.

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