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أمانة الشرقية تنفذ 400 جولة وتطهر وتعقم 530 موقعًا في الجبيل

رصدت 10 مخالفات تتعلق بعدم التقيّد بالتدابير الصحية لـ"كورونا"

نفذت أمانة الشرقية، خلال الأسبوعين الماضيين 400 جولة رقابية على المحلات التجارية وأسواق الخضار والمطاعم في محافظة الجبيل، أسفرت عن ضبط 10 مخالفات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ"كورونا"، و12مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، وسحب 15 عينة غذائية ومسحات للعاملين، ومصادرة وإتلاف 461 كلجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 530 موقعاً باستخدام 3638 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 58 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

وأكدت الأمانة استمرار الحملات الرقابية بهدف رفع جودة وسلامة الأغذية والحفاظ على صحة المستهلك ووضع حد لكل المخالفين عبر تطبيق القوانين والأنظمة، مهيبة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى من خلال مركز 940.

أمانة الشرقية

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أمانة الشرقية تنفذ 400 جولة وتطهر وتعقم 530 موقعًا في الجبيل
سبق

نفذت أمانة الشرقية، خلال الأسبوعين الماضيين 400 جولة رقابية على المحلات التجارية وأسواق الخضار والمطاعم في محافظة الجبيل، أسفرت عن ضبط 10 مخالفات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ"كورونا"، و12مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، وسحب 15 عينة غذائية ومسحات للعاملين، ومصادرة وإتلاف 461 كلجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 530 موقعاً باستخدام 3638 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 58 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

وأكدت الأمانة استمرار الحملات الرقابية بهدف رفع جودة وسلامة الأغذية والحفاظ على صحة المستهلك ووضع حد لكل المخالفين عبر تطبيق القوانين والأنظمة، مهيبة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى من خلال مركز 940.

13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
04:31 PM
اخر تعديل
13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442
05:51 PM

أمانة الشرقية تنفذ 400 جولة وتطهر وتعقم 530 موقعًا في الجبيل

رصدت 10 مخالفات تتعلق بعدم التقيّد بالتدابير الصحية لـ"كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفذت أمانة الشرقية، خلال الأسبوعين الماضيين 400 جولة رقابية على المحلات التجارية وأسواق الخضار والمطاعم في محافظة الجبيل، أسفرت عن ضبط 10 مخالفات عدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ"كورونا"، و12مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، وسحب 15 عينة غذائية ومسحات للعاملين، ومصادرة وإتلاف 461 كلجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 530 موقعاً باستخدام 3638 لتراً من المعقمات والمطهرات بمشاركة 58 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

وأكدت الأمانة استمرار الحملات الرقابية بهدف رفع جودة وسلامة الأغذية والحفاظ على صحة المستهلك ووضع حد لكل المخالفين عبر تطبيق القوانين والأنظمة، مهيبة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى من خلال مركز 940.

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