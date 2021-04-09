الهلال للاقتراب خطوة من اللقب .. الاتحاد لفك عقدة الكلاسيكو .. النصر للمحافظة على الحظوظ الآسيوية

تستكمل مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات قمة في الإثارة والندية نتائجها سترسم خريطة الطريق لما تبقى من جولات للفرق المتنافسة سواء التي تنافس على اللقب أو من تبحث عن مقعد آسيوي مؤهل لدوري الأبطال أو حتى بالنسبة للأندية الساعية للهروب من شبح الهبوط. الاتحاد - الهلال تتجه الأنظار صوب ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة والذي سيكون مسرحًا لقمة ملتهبة تجمع بين الاتحاد ثالث الترتيب بـ42 نقطة وضيفه الهلال متصدر الجدول بـ48 نقطة في "كلاسيكو" الكرة السعودية، ويختلف الكلاسيكو هذا الموسم عن السنوات الأخيرة، فالفريقان يبحثان عن الفوز ولا شيء بديلاً عنه على اعتبار أن النقاط الثلاث ستعزز صدارة الهلال وتقربه من اللقب أو تنعش حظوظ الاتحاد في المنافسة على اللقب. كما يتطلع الهلال لمواصلة أفضليته على منافسه حيث لم يعرف طعم الهزيمة في آخر 11 مباراة جمعتهما معًا في مختلف المسابقات إذ حقق الفوز في 7 وتعادل في 4 مناسبات. وفي المقابل يأمل الاتحاد في أن يواصل تألقه هذا الموسم لإنهاء عقدة الكلاسيكو أمام الهلال لتقليص الفارق معه إلى ثلاث نقاط للمحافظة على آماله قائمة بحصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2008-2009. تاريخيًا يملك الهلال سجلاً مميزًا في مواجهات الكلاسيكو على كل الأصعدة، حيث التقى الفريقان في عهدة الاحتراف 25 مباراة انتصر أزرق العاصمة في 11 مباراة وخسر 5 مباريات وحسم التعادل نتيجة اللقاء 9 مرات. ضمك - النصر يحل النصر خامس الترتيب بـ 36 نقطة ضيفًا ثقيلاً على ضمك صاحب المركز الخامس عشر وما قبل الأخير برصيد 24 نقطة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها. يسعى النصر للاستمرار بتحقيق النتائج الإيجابية في الدوري والعودة إلى الرياض بالنقاط الثلاث للدخول ضمن قائمة رباعي المقدمة في حال تعثر التعاون من أجل الإبقاء على حظوظه في خطف مركز آسيوي مؤهل لدوري الأبطال الموسم القادم. في حين يأمل الكرواتي كريشمير ريزتش مدرب ضمك استغلال عاملي الأرض والروح المعنوية العالية للاعبي فريقه بعد الفوز في ديربي عسير على جاره أبها لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في الابتعاد عن مناطق شبح الهبوط. التعاون - العين يستضيف التعاون الرابع بـ38 نقطة نظيره العين متذيل جدول الترتيب بـ20 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. يتطلع أصحاب الضيافة لمواصلة حصد الانتصارات للجولة الثالثة تواليًا للتشبث بالمركز الرابع والاقتراب أكثر من ثلاثي المقدمة لتأكيد أن ما يحققه الفريق من نتائج مميزة في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الملك كان مستحقًا. في المقابل يسعى العين لتكرار الانتصار في المرحلة الأولى وتحقيق نتيجة إيجابية تطيل من عمر بقائه أكثر بدوري المحترفين ولاسيما أن أي تعثر جديد سيزيد من سرعة العودة لدوري الدرجة الأولى.

الهلال للاقتراب خطوة من اللقب .. الاتحاد لفك عقدة الكلاسيكو .. النصر للمحافظة على الحظوظ الآسيوية محمود الحمد سبق 2021-04-09 تستكمل مساء اليوم الجمعة منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بإقامة ثلاث مواجهات قمة في الإثارة والندية نتائجها سترسم خريطة الطريق لما تبقى من جولات للفرق المتنافسة سواء التي تنافس على اللقب أو من تبحث عن مقعد آسيوي مؤهل لدوري الأبطال أو حتى بالنسبة للأندية الساعية للهروب من شبح الهبوط.



الاتحاد - الهلال

تتجه الأنظار صوب ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة والذي سيكون مسرحًا لقمة ملتهبة تجمع بين الاتحاد ثالث الترتيب بـ42 نقطة وضيفه الهلال متصدر الجدول بـ48 نقطة في "كلاسيكو" الكرة السعودية، ويختلف الكلاسيكو هذا الموسم عن السنوات الأخيرة، فالفريقان يبحثان عن الفوز ولا شيء بديلاً عنه على اعتبار أن النقاط الثلاث ستعزز صدارة الهلال وتقربه من اللقب أو تنعش حظوظ الاتحاد في المنافسة على اللقب.



كما يتطلع الهلال لمواصلة أفضليته على منافسه حيث لم يعرف طعم الهزيمة في آخر 11 مباراة جمعتهما معًا في مختلف المسابقات إذ حقق الفوز في 7 وتعادل في 4 مناسبات.



وفي المقابل يأمل الاتحاد في أن يواصل تألقه هذا الموسم لإنهاء عقدة الكلاسيكو أمام الهلال لتقليص الفارق معه إلى ثلاث نقاط للمحافظة على آماله قائمة بحصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2008-2009.



تاريخيًا يملك الهلال سجلاً مميزًا في مواجهات الكلاسيكو على كل الأصعدة، حيث التقى الفريقان في عهدة الاحتراف 25 مباراة انتصر أزرق العاصمة في 11 مباراة وخسر 5 مباريات وحسم التعادل نتيجة اللقاء 9 مرات.



ضمك - النصر

يحل النصر خامس الترتيب بـ 36 نقطة ضيفًا ثقيلاً على ضمك صاحب المركز الخامس عشر وما قبل الأخير برصيد 24 نقطة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.



يسعى النصر للاستمرار بتحقيق النتائج الإيجابية في الدوري والعودة إلى الرياض بالنقاط الثلاث للدخول ضمن قائمة رباعي المقدمة في حال تعثر التعاون من أجل الإبقاء على حظوظه في خطف مركز آسيوي مؤهل لدوري الأبطال الموسم القادم.



في حين يأمل الكرواتي كريشمير ريزتش مدرب ضمك استغلال عاملي الأرض والروح المعنوية العالية للاعبي فريقه بعد الفوز في ديربي عسير على جاره أبها لتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في الابتعاد عن مناطق شبح الهبوط.



التعاون - العين

يستضيف التعاون الرابع بـ38 نقطة نظيره العين متذيل جدول الترتيب بـ20 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.



يتطلع أصحاب الضيافة لمواصلة حصد الانتصارات للجولة الثالثة تواليًا للتشبث بالمركز الرابع والاقتراب أكثر من ثلاثي المقدمة لتأكيد أن ما يحققه الفريق من نتائج مميزة في الآونة الأخيرة وفي مقدمتها التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الملك كان مستحقًا.



في المقابل يسعى العين لتكرار الانتصار في المرحلة الأولى وتحقيق نتيجة إيجابية تطيل من عمر بقائه أكثر بدوري المحترفين ولاسيما أن أي تعثر جديد سيزيد من سرعة العودة لدوري الدرجة الأولى.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442 01:19 AM

الهلال للاقتراب خطوة من اللقب .. الاتحاد لفك عقدة الكلاسيكو .. النصر للمحافظة على الحظوظ الآسيوية الليلة ثلاث مواجهات نارية في الجولة 25 من دوري المحترفين





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