"الصحة الأردنية" تعلن: تسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"
وصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 794
سجّلت وزارة الصحة الأردنية 466 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عادل البلبيسي أن مجموع الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل إلى 794 حالة، مؤكداً أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالة تؤكد إصابتها تباعاً وبكل شفافية.
"الصحة الأردنية" تعلن: تسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-12-29
سجّلت وزارة الصحة الأردنية 466 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عادل البلبيسي أن مجموع الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل إلى 794 حالة، مؤكداً أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالة تؤكد إصابتها تباعاً وبكل شفافية.
29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
04:30 PM
"الصحة الأردنية" تعلن: تسجل 466 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"
سجّلت وزارة الصحة الأردنية 466 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"، النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عادل البلبيسي أن مجموع الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل إلى 794 حالة، مؤكداً أن وزارة الصحة ستستمر بالإعلان عن أي حالة تؤكد إصابتها تباعاً وبكل شفافية.