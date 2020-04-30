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حماية العاملين والممتلكات.. تفاصيل من احتفاء "المواصفات" بـ"العالمي للسلامة"

نوهت بأبرز مهام مسؤول السلامة في بيئة العمل قبل بدء وضع الإجراءات الوقائية

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أهمية الأدلة والمواصفات القياسية في تعزيز عوامل وإرشادات السلامة في بيئة العمل، ودورها في التقليل من حوادث إصابات العمل؛ وذلك خلال مشاركة الهيئة في احتفال الجهات المعنية بكل الدول باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية.

ونشرت هيئة المواصفات بهذه المناسبة، عددًا من المواد التوعوية التي تشير إلى أهمية الاهتمام بوسائل السلامة في بيئة العمل؛ مؤكدة أن الأدلة الإرشادية والإجرائية التي أصدرتها، تُسهم في توفير وتقديم وسائل المساعدة اللازمة لحماية العاملين، وكذلك حماية الممتلكات من أخطار الحريق والانفجار والمواد الكيميائية والكهرباء والإشعاع، كما تسهم في تقييم جودة التجارة والمعاملات، وتوفر أدلة علمية لتطوير نظم إدارة السلامة مثل سلامة الغذاء والصحة والسلامة المهنية.

ونوّهت هيئة المواصفات بأبرز مهام مسؤول السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل؛ مشيرة إلى أن من بين تلك المهام تقييم المخاطر في موقع العمل قبل البدء بالعمل، مع وضع الإجراءات الوقائية للسيطرة عليها، الإشراف على مواقع العمل ووضع الخطط اللازمة لسلامة وصحة العاملين، كذلك وضع مختلف خطط إدارة المخاطر وخطط الطوارئ والإنقاذ المخصصة للعمل على السقالات والعمل على تدريب العاملين عليها.

وأوضحت الهيئة أن من بين مهام مسؤول السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، التأكد من الالتزام بكافة أنواع الصيانة اللازمة للسقالات، مع التأكد من وجود ما يثبت القيام بالصيانة كاللواصق المثبتة على السقالة، وغير ذلك من إجراءات، وتوفير قوائم الفحص الخاصة بالسقالات واستخدامها وحفظها لمدة سنة؛ علاوة على المشاركة في تحديد المواقع المناسبة والمهيأة لتخزين المعدات والأدوات الخاصة بالسقالات، ووضع الإجراءات التي تمنع استخدام السقالات إلا بعد التأكد من سلامتها، إلى جانب وضع نماذج المتابعة والرقابة والتفتيش والصيانة للسقالات، وأيضًا إيقاف الأعمال التي قد تشكل خطورة على حياة العاملين بشكل مباشر، ووضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، وعدم السماح باستكمال الأعمال إلا بعد الالتزام بها.

يُذكر أن الهيئة تعمل على تفعيل الشراكة مع الجهات ذات العلاقة من خلال عضويتها في الفِرَق الفنية المشكّلة بالهيئة لإعداد وتبني المواصفات والأدلة في مجالاتها المختلفة ومنها الفريق الفني للصحة والسلامة المهنية.

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حماية العاملين والممتلكات.. تفاصيل من احتفاء "المواصفات" بـ"العالمي للسلامة"
سبق

أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أهمية الأدلة والمواصفات القياسية في تعزيز عوامل وإرشادات السلامة في بيئة العمل، ودورها في التقليل من حوادث إصابات العمل؛ وذلك خلال مشاركة الهيئة في احتفال الجهات المعنية بكل الدول باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية.

ونشرت هيئة المواصفات بهذه المناسبة، عددًا من المواد التوعوية التي تشير إلى أهمية الاهتمام بوسائل السلامة في بيئة العمل؛ مؤكدة أن الأدلة الإرشادية والإجرائية التي أصدرتها، تُسهم في توفير وتقديم وسائل المساعدة اللازمة لحماية العاملين، وكذلك حماية الممتلكات من أخطار الحريق والانفجار والمواد الكيميائية والكهرباء والإشعاع، كما تسهم في تقييم جودة التجارة والمعاملات، وتوفر أدلة علمية لتطوير نظم إدارة السلامة مثل سلامة الغذاء والصحة والسلامة المهنية.

ونوّهت هيئة المواصفات بأبرز مهام مسؤول السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل؛ مشيرة إلى أن من بين تلك المهام تقييم المخاطر في موقع العمل قبل البدء بالعمل، مع وضع الإجراءات الوقائية للسيطرة عليها، الإشراف على مواقع العمل ووضع الخطط اللازمة لسلامة وصحة العاملين، كذلك وضع مختلف خطط إدارة المخاطر وخطط الطوارئ والإنقاذ المخصصة للعمل على السقالات والعمل على تدريب العاملين عليها.

وأوضحت الهيئة أن من بين مهام مسؤول السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، التأكد من الالتزام بكافة أنواع الصيانة اللازمة للسقالات، مع التأكد من وجود ما يثبت القيام بالصيانة كاللواصق المثبتة على السقالة، وغير ذلك من إجراءات، وتوفير قوائم الفحص الخاصة بالسقالات واستخدامها وحفظها لمدة سنة؛ علاوة على المشاركة في تحديد المواقع المناسبة والمهيأة لتخزين المعدات والأدوات الخاصة بالسقالات، ووضع الإجراءات التي تمنع استخدام السقالات إلا بعد التأكد من سلامتها، إلى جانب وضع نماذج المتابعة والرقابة والتفتيش والصيانة للسقالات، وأيضًا إيقاف الأعمال التي قد تشكل خطورة على حياة العاملين بشكل مباشر، ووضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، وعدم السماح باستكمال الأعمال إلا بعد الالتزام بها.

يُذكر أن الهيئة تعمل على تفعيل الشراكة مع الجهات ذات العلاقة من خلال عضويتها في الفِرَق الفنية المشكّلة بالهيئة لإعداد وتبني المواصفات والأدلة في مجالاتها المختلفة ومنها الفريق الفني للصحة والسلامة المهنية.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
11:57 AM

حماية العاملين والممتلكات.. تفاصيل من احتفاء "المواصفات" بـ"العالمي للسلامة"

نوهت بأبرز مهام مسؤول السلامة في بيئة العمل قبل بدء وضع الإجراءات الوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أهمية الأدلة والمواصفات القياسية في تعزيز عوامل وإرشادات السلامة في بيئة العمل، ودورها في التقليل من حوادث إصابات العمل؛ وذلك خلال مشاركة الهيئة في احتفال الجهات المعنية بكل الدول باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية.

ونشرت هيئة المواصفات بهذه المناسبة، عددًا من المواد التوعوية التي تشير إلى أهمية الاهتمام بوسائل السلامة في بيئة العمل؛ مؤكدة أن الأدلة الإرشادية والإجرائية التي أصدرتها، تُسهم في توفير وتقديم وسائل المساعدة اللازمة لحماية العاملين، وكذلك حماية الممتلكات من أخطار الحريق والانفجار والمواد الكيميائية والكهرباء والإشعاع، كما تسهم في تقييم جودة التجارة والمعاملات، وتوفر أدلة علمية لتطوير نظم إدارة السلامة مثل سلامة الغذاء والصحة والسلامة المهنية.

ونوّهت هيئة المواصفات بأبرز مهام مسؤول السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل؛ مشيرة إلى أن من بين تلك المهام تقييم المخاطر في موقع العمل قبل البدء بالعمل، مع وضع الإجراءات الوقائية للسيطرة عليها، الإشراف على مواقع العمل ووضع الخطط اللازمة لسلامة وصحة العاملين، كذلك وضع مختلف خطط إدارة المخاطر وخطط الطوارئ والإنقاذ المخصصة للعمل على السقالات والعمل على تدريب العاملين عليها.

وأوضحت الهيئة أن من بين مهام مسؤول السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، التأكد من الالتزام بكافة أنواع الصيانة اللازمة للسقالات، مع التأكد من وجود ما يثبت القيام بالصيانة كاللواصق المثبتة على السقالة، وغير ذلك من إجراءات، وتوفير قوائم الفحص الخاصة بالسقالات واستخدامها وحفظها لمدة سنة؛ علاوة على المشاركة في تحديد المواقع المناسبة والمهيأة لتخزين المعدات والأدوات الخاصة بالسقالات، ووضع الإجراءات التي تمنع استخدام السقالات إلا بعد التأكد من سلامتها، إلى جانب وضع نماذج المتابعة والرقابة والتفتيش والصيانة للسقالات، وأيضًا إيقاف الأعمال التي قد تشكل خطورة على حياة العاملين بشكل مباشر، ووضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، وعدم السماح باستكمال الأعمال إلا بعد الالتزام بها.

يُذكر أن الهيئة تعمل على تفعيل الشراكة مع الجهات ذات العلاقة من خلال عضويتها في الفِرَق الفنية المشكّلة بالهيئة لإعداد وتبني المواصفات والأدلة في مجالاتها المختلفة ومنها الفريق الفني للصحة والسلامة المهنية.

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