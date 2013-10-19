أفشل سرقة.. لصّ يوثق جريمته على الهواء مباشرةً دون علمه

خطف جوال مراسل صحفي أثناء البث وشاهده الآلاف

وقع لص ضحية سوء نيته، عندما غافل مراسلاً صحفياً مصرياً لإحدى الصحف أثناء بثه به على الهواء مباشرة، حيث وثّق البث كامل الجريمة ووجه الجاني وهو هارباً بصيدته التي سوف ترمي به خلف القضبان.

وعلّقت الصحيفة "المصري اليوم" على الحادثة بأن زميلهم محمود راغب، فوجئ أثناء تعليقه على خبر الزلزال الذي شعر به سكان القاهرة والمحافظات صباح اليوم الثلاثاء، بسرقة هاتفه المحمول أعلى الكوبري الدائري بجوار منطقة بهتيم في شبرا الخيمة، أثناء البث المباشر.

وقد ظهر اللص بصورة كاملة وهو على دراجة نارية، وقد شاهد الواقعة عشرات الآلاف من المتابعين الذين كانوا يتابعون البث المباشر الذي تم بثه بجوار سلم مساكن إسكوا، التابعة لمنطقة بهتيم في شبرا الخيمة.