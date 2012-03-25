عبداللطيف العيسى للسيارات تفتتح أكبر صالة عرض ومركز صيانة لسيارات جاك موتورز في الخليج

الإعلان عن تدشين موديلات J7، S3 و M4 بتصميم إيطالي وتكنولوجيا يابانية ومعايير أمان ألمانية

افتتحت شركة العيسى للسيارات الوكيل الحصري لشركة جاك موتورز، خلال حفل افتراضي بث عبر موقعها الرسمي؛ أكبر صالة بيع ومركز صيانة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وذلك في مدينة الرياض، وتعرض الصالة مركبات تشمل كلًّا من سيارات الركاب بأنواعها وشاحنات النقل والفانات والبكبات بمختلف حمولاتها من إنتاج شركة جاك موتورز الصينية.

وفي تعليقه قال عبد الله العيسى نائب الرئيس لمجموعة عبد اللطيف العيسى: شركة جاك موتورز قد اختارت أن يكون لها وجود في المملكة العربية السعودية من خلال شراكتها مع العيسى للسيارات، الذي سيمكّنها من بيع المركبات الصينية الحديثة وتقديم خدمات الصيانة الخاصة بها وخدمة العملاء في المملكة على نطاق واسع.

وأضاف: لقد استثمرت العيسى للسيارات لبناء صالة عرض ضخمة ومركز للصيانة تعد الأكبر من نوعها في الخليج والشرق الأوسط؛ إيمانًا منّا بأن منتجات شركة جاك موتورز ذات موثوقية واعتمادية عالية، وأن عملاءنا سوف يلاقون كل اهتمام من خلال منشأة مجهزة بكامل الأدوات والتجهيزات الضرورية لخدمة سيارات الركوب والشاحنات بجميع أنواعها.

بدوره أشاد المدير العام لشركة جاك موتوزر ديفيد زانغ، بافتتاح المعرض قائلًا: إننا سعداء جدًّا وفخورون بافتتاح هذا المركز الكبير للمبيعات والصيانة في المملكة، التي جاءت تتويجًا لشراكتنا التي أقمناها مع شركة العيسى للسيارات. إننا نقدر فريق العمل في شركة العيسى للسيارات على جهوده في دعم عملاء شركة جاك موتورز في المملكة من خلال خبرتهم الطويلة في قطاع السيارات في المملكة.

وشهد حفل افتتاح المعرض الافتراضي إطلاق كل من: العيسى للسيارات، و"جاك موتورز"، 12 موديلًا جديدًا، والتي ستكون جاهزة للبيع مباشرة للعملاء.

وبخصوص التصميم الإيطالي: تتميز جميع مركبات شركة جاك موتورز الجديدة بأنها مصنعة في مدينة تورين الإيطالية، التي تعد مركزًا للتميز والإبداع في مجال تصميم السيارات على مستوى العالم.

أما بخصوص التكنولوجيا اليابانية فتعتمد موديلات جاك موتورز الجديدة على التكنولوجيا اليابانية التي تضمن لها أداءً متميزًا ومتعة على صعيد القيادة والحركة.

وبالنسبة إلى معايير الأمان الألمانية من بوش؛ فلا يمكن أن يغني التصميم الرائع والتكنولوجيا المتقدمة عن الأمان، ومن هنا استعانت جاك موتورز بميزات الأمان التي تقدمها شركة بوش الألمانية، ويكفي أن هذه الميزات ألمانية.

هذا، ويشكل موديل J7 الجديد شعلة إلهام ورمزًا للخبرة والتميز والعبقرية الألمانية ودقة التصميم الإيطالية، التي اجتمعت كلها في هيكل واحد وقيادة سلسة وسعر تنافسي ومظهر رياضي متميز.

ويعتبر موديل J7 أكبر موديل سيدان من حيث الحجم؛ نظرًا لمحركه التوربو الجبار ذي الـ1.5 لتر المصنع وفق أحدث التكنولوجيا، وبقوة 148 حصانًا، و210 متر نيوتن عند 2000-4500 دورة/ الدقيقة، وتسارع يصل إلى ما بين 0 – 100 كلم خلال 10.5 ثوان، مع نظام تعليق خلفي مستقل، وشاشة قياس 10.4 بوصة، وفتحات تكييف خلفية، وحساسات مواقف، وكاميرا خلفية، وإطارات قياس 17، وسقف علوي، وحساس المنحدرات، ومثبت سرعة، وحساسات فائقة القدرة، وأربعة أكياس هواء مضادة للصدمات، وقسم خلفي مخصص للأمتعة.

وبخصوص موديل S3 الجديد؛ فتندرج S3 في فئة المركبات الرياضية المتعددة الأغراض (SUV)، وهي تجمع ما بين الأداء الاقتصادي العملي المريح وميزات السيارة الشخصية والمظهر الصغير والمساحة الداخلية. S3 مزودة بمحرك قوي سعة 1.6 لتر، مع محرك من نوع DOHC بقوة 118 حصانًا، و150 متر نيوتن، و3500-4500 دورة/ دقيقة، و600 لتر، ومساحة خلفية للتخزين، وميزة التشغيل بزر واحد، ومقاعد جلدية، وسقف علوي، ولمبات من نوع LED، وكاميرا بزاوية 360 درجة، ومرايا تلقائية الفتح والإغلاق، وإطارات قياس 16، وحساس المنحدرات، ومثبت سرعة، وحساس فائق القدرة، وأكياس هواء أمامية مزدوجة.

أمّا فيما يتعلق بموديل M4؛ فهو عبارة عن مركبة متينة متعددة الأغراض، وهي بمثابة قلعة تسير على الطريق، وتتسع لعائلة مكونة من تسعة أشخاص.

وتستخدم لنقل البضائع والحمولات الخاصة بالشركات الصناعية والتجارية، تتميز هذه المركبة باستعمالاتها المتعددة، إما كسيارة شخصية أو مركبة مخصصة للأغراض التجارية.

وتتميز هذه المركبة بأنها مزودة بمحرك قوي من نوع 2.0 V Euro بقوة 145 حصانًا و185 متر نيوتن عند 4000-4500 دورة/ الدقيقة، وخمسة نواقل حركة يدوية، وإطارات قياس 16، ولمبات من نوع LED، وحساسات مواقف، ومرايا تلقائية الفتح والإغلاق، وميزة مراقبة ضغط الإطارات، وحساس المنحدرات، ومثبت سرعة، وحساس فائق القدرة، وأكياس هواء أمامية مزدوجة.