النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إدارة "بايدن" ترحب بمساعدة "ترامب" في إقناع الجمهوريين المترددين بتلقي لقاح "كورونا"

تبحث مع المسؤولين طرق للوصول إليهم

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الاثنين)، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث عن طرق للوصول إلى الجمهوريين المترددين في الحصول على لقاح لفيروس كورونا، وأنها ترحب بمساعدة الرئيس السابق دونالد ترامب في هذا الإطار.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن مسؤولي الصحة يتواصلون مع المحافظين الآخرين للوصول إلى الجمهوريين، وفقًا لـ"رويترز".

الرئيسية/ محطات

اعلان
إدارة "بايدن" ترحب بمساعدة "ترامب" في إقناع الجمهوريين المترددين بتلقي لقاح "كورونا"
سبق

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الاثنين)، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث عن طرق للوصول إلى الجمهوريين المترددين في الحصول على لقاح لفيروس كورونا، وأنها ترحب بمساعدة الرئيس السابق دونالد ترامب في هذا الإطار.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن مسؤولي الصحة يتواصلون مع المحافظين الآخرين للوصول إلى الجمهوريين، وفقًا لـ"رويترز".

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
09:08 PM

إدارة "بايدن" ترحب بمساعدة "ترامب" في إقناع الجمهوريين المترددين بتلقي لقاح "كورونا"

تبحث مع المسؤولين طرق للوصول إليهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
239

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الاثنين)، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث عن طرق للوصول إلى الجمهوريين المترددين في الحصول على لقاح لفيروس كورونا، وأنها ترحب بمساعدة الرئيس السابق دونالد ترامب في هذا الإطار.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن مسؤولي الصحة يتواصلون مع المحافظين الآخرين للوصول إلى الجمهوريين، وفقًا لـ"رويترز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,098
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,247
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,061
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,420

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة