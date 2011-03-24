"الصحة": تسجيل 410 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 366 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، تسجيل 410 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 385834 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 366 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 375165 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6618 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4051 والحالات الحرجة 617 حالة.
"الصحة": تسجيل 410 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 366 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-03-23
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، تسجيل 410 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 385834 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 366 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 375165 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6618 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4051 والحالات الحرجة 617 حالة.
23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
03:45 PM
اخر تعديل
24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
07:02 AM
"الصحة": تسجيل 410 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 366 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، تسجيل 410 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 385834 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 366 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 375165 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6618 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 4051 والحالات الحرجة 617 حالة.