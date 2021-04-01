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"شؤون الحرمين" تنفذ تجربة التغذية الكهربائية

للتأكد من جاهزية الكهرباء في المسجد الحرام قُبيل موسم رمضان

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية؛ للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها قُبيل موسم رمضان 1442هـ.

وشارك في التجربة عدد من الجهات المعنية ممثلةً في: الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة، والإدارة العامة للأمن والسلامة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي، أن الإدارة قامت بالتأكيد على موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسة والفرعية بنظام محطات الموثوقية وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر لعدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS؛ للتأكد من جاهزية كل الأنظمة لمواجهة الأعداد المتزايدة في المسجد الحرام.

وذكر أنه تمت تجربة فاعليته بفصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال المهمة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي وعند الانقطاع لمدة 30 دقيقة وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام، مفيدًا أن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام دورها الحفاظ على عدم تأثر الأحمال المهمة بانقطاع الشبكة الرئيسة لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS)، التي تكفي لتشغيل الكهرباء.

وأشار إلى أن محطة كدي ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية الموجودة في الموقع؛ حيث يصل عددها إلى ثمانية مولدات، وتبعد (3.5) كيلومترات جنوب المسجد الحرام، وهذه المولدات تعمل آليًّا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي ويتم تشغيل المولدات آليًّا لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف.

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"شؤون الحرمين" تنفذ تجربة التغذية الكهربائية
سبق

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية؛ للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها قُبيل موسم رمضان 1442هـ.

وشارك في التجربة عدد من الجهات المعنية ممثلةً في: الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة، والإدارة العامة للأمن والسلامة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي، أن الإدارة قامت بالتأكيد على موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسة والفرعية بنظام محطات الموثوقية وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر لعدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS؛ للتأكد من جاهزية كل الأنظمة لمواجهة الأعداد المتزايدة في المسجد الحرام.

وذكر أنه تمت تجربة فاعليته بفصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال المهمة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي وعند الانقطاع لمدة 30 دقيقة وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام، مفيدًا أن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام دورها الحفاظ على عدم تأثر الأحمال المهمة بانقطاع الشبكة الرئيسة لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS)، التي تكفي لتشغيل الكهرباء.

وأشار إلى أن محطة كدي ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية الموجودة في الموقع؛ حيث يصل عددها إلى ثمانية مولدات، وتبعد (3.5) كيلومترات جنوب المسجد الحرام، وهذه المولدات تعمل آليًّا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي ويتم تشغيل المولدات آليًّا لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
05:14 PM

"شؤون الحرمين" تنفذ تجربة التغذية الكهربائية

للتأكد من جاهزية الكهرباء في المسجد الحرام قُبيل موسم رمضان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، تجربة التغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية؛ للتأكد من مدى جاهزيتها واستعدادها قُبيل موسم رمضان 1442هـ.

وشارك في التجربة عدد من الجهات المعنية ممثلةً في: الأمن العام، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، والإدارة العامة للتشغيل والصيانة، والإدارة العامة للأمن والسلامة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل والصيانة محسن بن عبدالمحسن السلمي، أن الإدارة قامت بالتأكيد على موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسة والفرعية بنظام محطات الموثوقية وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر لعدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ATS؛ للتأكد من جاهزية كل الأنظمة لمواجهة الأعداد المتزايدة في المسجد الحرام.

وذكر أنه تمت تجربة فاعليته بفصل المغذيات الكهربائية القادمة من شركة الكهرباء، ودخول نظام عدم انقطاع التيار UPS لتغطية الأحمال المهمة حتى دخول محطة التوليد الاحتياطية القادمة من كدي وعند الانقطاع لمدة 30 دقيقة وإلى أن تتم إعادة الكهرباء للمسجد الحرام، مفيدًا أن خطة تشغيل التيار الكهربائي البديل في المسجد الحرام دورها الحفاظ على عدم تأثر الأحمال المهمة بانقطاع الشبكة الرئيسة لمغذيات شركة الكهرباء، وتتوفر داخل المسجد الحرام أنظمة لعدم انقطاع التيار (UPS)، التي تكفي لتشغيل الكهرباء.

وأشار إلى أن محطة كدي ذات أهمية كبرى لضمان إمداد الحرم المكي بالطاقة الكهربائية الموجودة في الموقع؛ حيث يصل عددها إلى ثمانية مولدات، وتبعد (3.5) كيلومترات جنوب المسجد الحرام، وهذه المولدات تعمل آليًّا من خلال حاسب آلي خاص موجود في محطة الموثوقية (MV1)، التي بدورها تقوم باستشعار انقطاع مصادر التغذية الكهربائية للحرم المكي ويتم تشغيل المولدات آليًّا لتأمين تغذية الحرم المكي الشريف.

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