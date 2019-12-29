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جدة.. بدء توسعة شوارع أحياء غليل وبترومين بعد تعويض أصحابها

إزالة 83 عقاراً لتنفيذ 8 شوارع رئيسية لوصول الخدمات بشكل أفضل

بدأت أمانة محافظة جدة في تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال إزالة المباني التي تم الانتهاء من تعويض مُلاكها لصالح مشروع توسعة شوارع أحياء "غليل" وبترومين بجنوب جدة، ويتضمّن المشروع الذي انتهت مرحلته الأولى تعويض وإزالة 83 عقاراً؛ لتنفيذ 8 شوارع رئيسية من شأنها تحسين الأحياء ووصول الخدمات بشكل أفضل ووصول آليات الدفاع المدني في حال اندلاع حرائق -لا قدّر الله- ووصول دوريات الأمن.

وكان أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قد وجّه بضرورة الإسراع في استكمال المشروع، وإعادة تأهيل الشوارع بعد توفر اعتمادات التعويضات المالية اللازمة لنزع الملكيات، التي من أبرز أهدافها تحسين بيئة المناطق العشوائية وتوفير أفضل الخدمات لسكانها.

أمانة محافظة جدة توسعة شوارع أحياء غليل وبترومين جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. بدء توسعة شوارع أحياء غليل وبترومين بعد تعويض أصحابها
سبق

بدأت أمانة محافظة جدة في تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال إزالة المباني التي تم الانتهاء من تعويض مُلاكها لصالح مشروع توسعة شوارع أحياء "غليل" وبترومين بجنوب جدة، ويتضمّن المشروع الذي انتهت مرحلته الأولى تعويض وإزالة 83 عقاراً؛ لتنفيذ 8 شوارع رئيسية من شأنها تحسين الأحياء ووصول الخدمات بشكل أفضل ووصول آليات الدفاع المدني في حال اندلاع حرائق -لا قدّر الله- ووصول دوريات الأمن.

وكان أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قد وجّه بضرورة الإسراع في استكمال المشروع، وإعادة تأهيل الشوارع بعد توفر اعتمادات التعويضات المالية اللازمة لنزع الملكيات، التي من أبرز أهدافها تحسين بيئة المناطق العشوائية وتوفير أفضل الخدمات لسكانها.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
02:48 PM

جدة.. بدء توسعة شوارع أحياء غليل وبترومين بعد تعويض أصحابها

إزالة 83 عقاراً لتنفيذ 8 شوارع رئيسية لوصول الخدمات بشكل أفضل

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عبدالله الراجحي - جدة
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بدأت أمانة محافظة جدة في تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال إزالة المباني التي تم الانتهاء من تعويض مُلاكها لصالح مشروع توسعة شوارع أحياء "غليل" وبترومين بجنوب جدة، ويتضمّن المشروع الذي انتهت مرحلته الأولى تعويض وإزالة 83 عقاراً؛ لتنفيذ 8 شوارع رئيسية من شأنها تحسين الأحياء ووصول الخدمات بشكل أفضل ووصول آليات الدفاع المدني في حال اندلاع حرائق -لا قدّر الله- ووصول دوريات الأمن.

وكان أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قد وجّه بضرورة الإسراع في استكمال المشروع، وإعادة تأهيل الشوارع بعد توفر اعتمادات التعويضات المالية اللازمة لنزع الملكيات، التي من أبرز أهدافها تحسين بيئة المناطق العشوائية وتوفير أفضل الخدمات لسكانها.

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