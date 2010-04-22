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أمانة العاصمة المقدسة: إغلاق 22 منشأة مخالفة

بعد تنفيذ 11 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة خلال الأيامِ العشرِ الأولى من شهر رمضان المبارك 22 منشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، وبالاشتراطات الصحية والبلدية.

وقال وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله الزايدي: الفِرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية تكثف جولاتها الرقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال شهر رمضان، وذلك من خلال 11.829 جولة رقابية نُفذت على جميع نطاق البلديات.

من جانبٍ آخر، ضبطت أمانة العاصمة المقدسة موقعاً مكشوفاً لتخزين عبوات مياه زمزم بحي الشوقية يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية مما يؤثر سلبيًا على محتوى العبوات، وتَم إتلاف 160 عبوة مجهزة لإعادة بيعها وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المُخالفين.

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أمانة العاصمة المقدسة: إغلاق 22 منشأة مخالفة
سبق

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة خلال الأيامِ العشرِ الأولى من شهر رمضان المبارك 22 منشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، وبالاشتراطات الصحية والبلدية.

وقال وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله الزايدي: الفِرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية تكثف جولاتها الرقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال شهر رمضان، وذلك من خلال 11.829 جولة رقابية نُفذت على جميع نطاق البلديات.

من جانبٍ آخر، ضبطت أمانة العاصمة المقدسة موقعاً مكشوفاً لتخزين عبوات مياه زمزم بحي الشوقية يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية مما يؤثر سلبيًا على محتوى العبوات، وتَم إتلاف 160 عبوة مجهزة لإعادة بيعها وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المُخالفين.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
04:24 PM

أمانة العاصمة المقدسة: إغلاق 22 منشأة مخالفة

بعد تنفيذ 11 ألف جولة رقابية على المنشآت الغذائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أغلقت أمانة العاصمة المقدسة خلال الأيامِ العشرِ الأولى من شهر رمضان المبارك 22 منشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالبروتوكولات الوقائية، وبالاشتراطات الصحية والبلدية.

وقال وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله الزايدي: الفِرق الرقابية التابعة للبلديات الفرعية تكثف جولاتها الرقابية لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية خلال شهر رمضان، وذلك من خلال 11.829 جولة رقابية نُفذت على جميع نطاق البلديات.

من جانبٍ آخر، ضبطت أمانة العاصمة المقدسة موقعاً مكشوفاً لتخزين عبوات مياه زمزم بحي الشوقية يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية مما يؤثر سلبيًا على محتوى العبوات، وتَم إتلاف 160 عبوة مجهزة لإعادة بيعها وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المُخالفين.

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