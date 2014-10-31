فجراً.. مصرع شابيْن جراء حادث مروري في "بلقرن"

فرق الهلال الأحمر باشرت الموقع فور تلقي البلاغ

لقي شابان مصرعهما إثر حادث مروري وقع على طريق "الحميد – البظاظة"، في "بلقرن"، فجر أمس.

وقال المتحدث باسم فرع الهلال الأحمر بعسير محمد الشهري: فرع الهلال الأحمر، في سبت العلاية، تلقى بلاغاً بوقوع الحادث، فجر أمس الجمعة، وباشرت الفرقة الميدانية الموقع.

وأضاف: الحادث وقع من طرف واحد، وأسفر عن حالتَي وفاة، وقُدمت الخدمات الإسعافية العاجلة من خلال نقل أحد المتوفين إلى المستشفى فيما نقلت حالة الوفاة الأخرى عن طريق الدفاع المدني.