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عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة يتجاوز حاجز الـ 10 ملايين

"الصحة": بعد التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف المناطق

تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة حاجز الـ 10 ملايين جرعة حتى الآن، بعد التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف المناطق عبر 587 مركزاً تم دعمها وتجهيزها بمختلف متطلباتها، التي تشهد إقبالاً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وبينت وزارة الصحة أن تطبيق " صحتي " أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.

وحثت " الصحة " الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة والتسجيل من خلال تطبيق " صحتي "، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

وجدّدت التأكيد أن جميع الجهات خاصة القطاع الخاص يُقدم اللقاح مجاناً إسهاماً منهم في هذه الحملة الوطنية، لافتةً أن جميع مراكز اللقاح متاحة في التطبيق لتمكين المواطنين والمقيمين من سهولة معرفة المراكز القريبة وحجز المواعيد في الأوقات المناسبة لهم.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة يتجاوز حاجز الـ 10 ملايين
سبق

تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة حاجز الـ 10 ملايين جرعة حتى الآن، بعد التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف المناطق عبر 587 مركزاً تم دعمها وتجهيزها بمختلف متطلباتها، التي تشهد إقبالاً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وبينت وزارة الصحة أن تطبيق " صحتي " أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.

وحثت " الصحة " الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة والتسجيل من خلال تطبيق " صحتي "، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

وجدّدت التأكيد أن جميع الجهات خاصة القطاع الخاص يُقدم اللقاح مجاناً إسهاماً منهم في هذه الحملة الوطنية، لافتةً أن جميع مراكز اللقاح متاحة في التطبيق لتمكين المواطنين والمقيمين من سهولة معرفة المراكز القريبة وحجز المواعيد في الأوقات المناسبة لهم.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
11:40 AM

عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة يتجاوز حاجز الـ 10 ملايين

"الصحة": بعد التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تجاوز عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة حاجز الـ 10 ملايين جرعة حتى الآن، بعد التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف المناطق عبر 587 مركزاً تم دعمها وتجهيزها بمختلف متطلباتها، التي تشهد إقبالاً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وبينت وزارة الصحة أن تطبيق " صحتي " أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.

وحثت " الصحة " الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة والتسجيل من خلال تطبيق " صحتي "، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

وجدّدت التأكيد أن جميع الجهات خاصة القطاع الخاص يُقدم اللقاح مجاناً إسهاماً منهم في هذه الحملة الوطنية، لافتةً أن جميع مراكز اللقاح متاحة في التطبيق لتمكين المواطنين والمقيمين من سهولة معرفة المراكز القريبة وحجز المواعيد في الأوقات المناسبة لهم.

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