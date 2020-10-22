بمشاركة 400 طالب جامعي .. اختتام "تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي 2020"

توّج الفائزون عن المسارات الثلاثة بجوائز تتجاوز قيمتها 500 ألف ريال

اختتمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" فعاليات "تحدي نيوم" أحد مسارات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى إيجاد حلول رائدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية في مدينة الحالمين "نيوم" بابتكارات طلاب وطالبات الجامعات السعودية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وشارك في التحدي400 طالب وطالبة بمختلف المراحل الجامعية، من 39 جامعة سعودية، أسهموا في تدعيم مدينة المستقبل "نيوم" بابتكارات تهدف إلى خلق بيئة مستدامة في ثلاثة مجالات حيوية تمثل مسارات التحدي وهي: الطاقة، والترفيه، والنقل.

وتوّج الفائزون عن المسارات الثلاثة في "تحدي نيوم" خلال حفل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، بجوائز تتجاوز قيمتها 500 ألف ريال، بعد تحكيم المشاركات من قِبل لجنة مكونة من وزارة التعليم، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ونيوم, حيث فاز في مسار الطاقة 3 مشروعات أولها "شمس" من طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهم : خالد المحمد، والوليد الفقيه، ووائل يوسف، وعبادة الزيبق, بينما حصد طلاب من جامعة جدة وهم : أحمد البارقي، وحمود المشوح، وفيصل سرحان جائزة مشروع "كشف تسرب الزيت باستخدام الذكاء الاصطناعي".

وحصد طلبة من جامعة حائل جائزة مشروع "إدارة موارد الطاقة المتجددة باستخدام التنبؤ بالطقس" الذي أنجز من قِبل أيمن الشمري، وبدر العنزي، وفهد الحربي، ومحمد الشدوخي, حيث ستُسهم المشروعات الفائزة في صناعة المستقبل، ومن المتوقع أن تصبح نيوم أكبر محطة للطاقة المتجددة على مستوى العالم، من خلال نظام متكامل لتوليد الطاقة المتجددة.

وفي مسار الترفيه، فاز طلبة من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في مشروع "رياضات الذكاء الاصطناعي" وهم : عبدالله حمدي، وخيسوس زارزار، وجواهاو لي، وماتيا سولدان.

فيما حصد طلاب من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهم خالد مدني، ومحمد الغامدي، وعبدالله برناوي، وأحمد الصبياني، وعبدالله السلامة جائزة مشروع "الرحلة الجديدة", بينما فاز بمشروع "روبوت الواقع البعيد" الطلاب المشاركون من جامعة الملك عبدالعزيز وهم : فارس الزهراني، ونواف باربود، وعمر النانيه، ومصطفى الهادي.

ويتوقع أن تُعرف نيوم في المستقبل بالمنطقة الرائدة عالميًا في توفير الترفيه لجميع شرائح المجتمع.

وأبدع الفائزون الثلاثة عن مسار النقل في خلق نظام سلس ومستدام للتنقل على أعلى المستويات، يُسهم في تحقيق الريادة عبر ابتكار حلول متكاملة.

وفي مشروع "برق : نظام الدرونز الآلي لخدمات التوصيل المبني على خوارزمية لامركزية لتوزيع المهمات" فاز من طالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهن : الريم المحرج، ودلال العيبان، ومُنيرة اليحيى، وسديم الخليفة، فيما شارك طالبات من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مشروع "إدارة الأسطول الذكي" وهن : نورة الفارس، ومها السليم، ورغد الجمعة، وسارة الكعيط، وسارة العمران.

وحصل على جائزة مشروع طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة "أتمتة نظام النقل العام (البنية التحتية)" الطلاب : الطيب كرار، وعبدالرحمن الرحيلي، ومحمد العماوي.

ويأتي هذا التحدي ضمن إطار الجهود التي تبذلها "سدايا" لإطلاق القيمة الكاملة للبيانات كونها ثروة وطنية، وتحقيقًا لطموحات رؤية 2030 والريادة العالمية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دورها في رفع الوعي بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي وتشجيعه، وبناء القدرات الوطنية التي تُسهم في ابتكار حلول مبتكرة وفريدة من نوعها.