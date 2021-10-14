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السامر في قصيدة جديدة يرثي عمه: ياعضيد أبوي وذخر جدي فقدناك

طابت لك الأيام من طيب يمناك.. مرحوم عد الذكر بأول وتالي

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة رثى فيها عمه الأمير عبدالله بن محمد بن عبد العزيز - رحمه الله- ومشيدًا في أبياتها بمواقفه المشهودة وحكمته وعقله الراجح في التعامل مع القضايا المختلفة.

وقال الشاعر في قصيدته
يا عضد أبوي وذخر جدي فقدناك /
ياللي بمثلك ما تجود الليالي /
طابت لك الأيام من طيب يمناك/
مرحوم عد الذكر بأول وتالي/
مجد العقل في قمة طويق ناداك /
ترقا مراقي بالوفاء كل عالي /
مسقي على درب المراجل ظماياك /
سحابة ٍتروي جميع المفالي /
يا سعد عين اللي من الوقت ينصاك /
يلقى لراسه في جنابك اظلالي /
والله يابو فيصل من ادناك لاقصاك /
ماجابت الخفرات مثلك مثالي /
طيبك يلحف بالمراجل دناياك /
مثلك شنار المجد في كل حالي /
راجح عقل من كون الكون مبداك /
مبدأ الأئمه من جدود وخوالي /
حرٍعلى روس الشواهيق مرباك /
مجدك بهداتك يصيد الجزالي .،.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السامر في قصيدة جديدة يرثي عمه: ياعضيد أبوي وذخر جدي فقدناك
سبق

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة رثى فيها عمه الأمير عبدالله بن محمد بن عبد العزيز - رحمه الله- ومشيدًا في أبياتها بمواقفه المشهودة وحكمته وعقله الراجح في التعامل مع القضايا المختلفة.

وقال الشاعر في قصيدته
يا عضد أبوي وذخر جدي فقدناك /
ياللي بمثلك ما تجود الليالي /
طابت لك الأيام من طيب يمناك/
مرحوم عد الذكر بأول وتالي/
مجد العقل في قمة طويق ناداك /
ترقا مراقي بالوفاء كل عالي /
مسقي على درب المراجل ظماياك /
سحابة ٍتروي جميع المفالي /
يا سعد عين اللي من الوقت ينصاك /
يلقى لراسه في جنابك اظلالي /
والله يابو فيصل من ادناك لاقصاك /
ماجابت الخفرات مثلك مثالي /
طيبك يلحف بالمراجل دناياك /
مثلك شنار المجد في كل حالي /
راجح عقل من كون الكون مبداك /
مبدأ الأئمه من جدود وخوالي /
حرٍعلى روس الشواهيق مرباك /
مجدك بهداتك يصيد الجزالي .،.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
08:52 PM

السامر في قصيدة جديدة يرثي عمه: ياعضيد أبوي وذخر جدي فقدناك

طابت لك الأيام من طيب يمناك.. مرحوم عد الذكر بأول وتالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
12,398

نظم الأمير الشاعر عبدالعزيز بن سعود بن محمد آل سعود الملقب بـ"السامر"، قصيدة جديدة رثى فيها عمه الأمير عبدالله بن محمد بن عبد العزيز - رحمه الله- ومشيدًا في أبياتها بمواقفه المشهودة وحكمته وعقله الراجح في التعامل مع القضايا المختلفة.

وقال الشاعر في قصيدته
يا عضد أبوي وذخر جدي فقدناك /
ياللي بمثلك ما تجود الليالي /
طابت لك الأيام من طيب يمناك/
مرحوم عد الذكر بأول وتالي/
مجد العقل في قمة طويق ناداك /
ترقا مراقي بالوفاء كل عالي /
مسقي على درب المراجل ظماياك /
سحابة ٍتروي جميع المفالي /
يا سعد عين اللي من الوقت ينصاك /
يلقى لراسه في جنابك اظلالي /
والله يابو فيصل من ادناك لاقصاك /
ماجابت الخفرات مثلك مثالي /
طيبك يلحف بالمراجل دناياك /
مثلك شنار المجد في كل حالي /
راجح عقل من كون الكون مبداك /
مبدأ الأئمه من جدود وخوالي /
حرٍعلى روس الشواهيق مرباك /
مجدك بهداتك يصيد الجزالي .،.

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