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"التسوية الودية" بالرياض تنهي أربع دعاوى جماعية بالصلح

تشمل 81 عاملًا .. وبقيمة 600 ألف ريال

تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة هذا الأسبوع من إنهاء أربع دعاوى جماعية بالصلح مكونة من 81 عاملًا من جنسيات مختلفة ويعملون في عدة قطاعات منها المطاعم، والمقاولات، والصناعة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد الحربي، أن الصلح كان على استمرار العلاقة العمالية لـ٥٥ عاملًا وانتهاء العلاقة العمالية، وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة للآخرين منهم، مشيراً إلى أن مجموع المبالغ المستردة حوالي ستمائة ألف ريال سعودي.

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"التسوية الودية" بالرياض تنهي أربع دعاوى جماعية بالصلح
سبق

تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة هذا الأسبوع من إنهاء أربع دعاوى جماعية بالصلح مكونة من 81 عاملًا من جنسيات مختلفة ويعملون في عدة قطاعات منها المطاعم، والمقاولات، والصناعة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد الحربي، أن الصلح كان على استمرار العلاقة العمالية لـ٥٥ عاملًا وانتهاء العلاقة العمالية، وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة للآخرين منهم، مشيراً إلى أن مجموع المبالغ المستردة حوالي ستمائة ألف ريال سعودي.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
08:47 PM

"التسوية الودية" بالرياض تنهي أربع دعاوى جماعية بالصلح

تشمل 81 عاملًا .. وبقيمة 600 ألف ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة هذا الأسبوع من إنهاء أربع دعاوى جماعية بالصلح مكونة من 81 عاملًا من جنسيات مختلفة ويعملون في عدة قطاعات منها المطاعم، والمقاولات، والصناعة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد الحربي، أن الصلح كان على استمرار العلاقة العمالية لـ٥٥ عاملًا وانتهاء العلاقة العمالية، وصرف الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة للآخرين منهم، مشيراً إلى أن مجموع المبالغ المستردة حوالي ستمائة ألف ريال سعودي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,118
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,978
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,090
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,164

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