النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اليونيسيف": 10 ملايين طفل في أفغانستان بحاجة لمساعدات للبقاء أحياء

أكدت أن الواقع مروع حاليًا بغضّ النظر عن التطورات السياسية والتغيرات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أن ١٠ ملايين طفل في أفغانستان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، متوقعةً أن يعاني مليون طفل من سوء التغذية الحاد خلال العام الجاري، وقد يلقون حتفهم إذا لم يتلقوا العلاج.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف "هنريتا فور" في بيان لها اليوم: 4.2 ملايين طفل أفغاني لا يذهبون إلى المدارس، بينهم ٢.٢ مليون فتاة، والأمم المتحدة وثّقت منذ شهر يناير الماضي أكثر من ألفي انتهاك جسيم لحقوق الطفل، وهناك ٤٣٥ ألف طفل وامرأة مشردون داخليًّا.

وأضافت: هذا هو الواقع المروع حاليًا؛ بغضّ النظر عن التطورات السياسية الجارية والتغييرات.

وتوقعت أن تزداد الاحتياجات الإنسانية للأطفال والنساء خلال الشهور المقبلة وسط الجفاف الشديد وندرة المياه، والعواقب الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لجائحة كوفيد ١٩ وبداية فصل الشتاء.

وأكدت التزام "اليونيسيف" بالبقاء والعمل في أفغانستان لمساعدة الأطفال والنساء؛ مشيرة إلى حاجة الملايين إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك حملات التطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة، وتقديم التغذية والمأوى والحماية والمياه والصرف الصحي والتعليم، إضافة إلى العمل على توسيع نطاق برامجها في أفغانستان.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"اليونيسيف": 10 ملايين طفل في أفغانستان بحاجة لمساعدات للبقاء أحياء
سبق

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أن ١٠ ملايين طفل في أفغانستان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، متوقعةً أن يعاني مليون طفل من سوء التغذية الحاد خلال العام الجاري، وقد يلقون حتفهم إذا لم يتلقوا العلاج.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف "هنريتا فور" في بيان لها اليوم: 4.2 ملايين طفل أفغاني لا يذهبون إلى المدارس، بينهم ٢.٢ مليون فتاة، والأمم المتحدة وثّقت منذ شهر يناير الماضي أكثر من ألفي انتهاك جسيم لحقوق الطفل، وهناك ٤٣٥ ألف طفل وامرأة مشردون داخليًّا.

وأضافت: هذا هو الواقع المروع حاليًا؛ بغضّ النظر عن التطورات السياسية الجارية والتغييرات.

وتوقعت أن تزداد الاحتياجات الإنسانية للأطفال والنساء خلال الشهور المقبلة وسط الجفاف الشديد وندرة المياه، والعواقب الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لجائحة كوفيد ١٩ وبداية فصل الشتاء.

وأكدت التزام "اليونيسيف" بالبقاء والعمل في أفغانستان لمساعدة الأطفال والنساء؛ مشيرة إلى حاجة الملايين إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك حملات التطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة، وتقديم التغذية والمأوى والحماية والمياه والصرف الصحي والتعليم، إضافة إلى العمل على توسيع نطاق برامجها في أفغانستان.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
01:09 PM

"اليونيسيف": 10 ملايين طفل في أفغانستان بحاجة لمساعدات للبقاء أحياء

أكدت أن الواقع مروع حاليًا بغضّ النظر عن التطورات السياسية والتغيرات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
91

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، أن ١٠ ملايين طفل في أفغانستان يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، متوقعةً أن يعاني مليون طفل من سوء التغذية الحاد خلال العام الجاري، وقد يلقون حتفهم إذا لم يتلقوا العلاج.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسيف "هنريتا فور" في بيان لها اليوم: 4.2 ملايين طفل أفغاني لا يذهبون إلى المدارس، بينهم ٢.٢ مليون فتاة، والأمم المتحدة وثّقت منذ شهر يناير الماضي أكثر من ألفي انتهاك جسيم لحقوق الطفل، وهناك ٤٣٥ ألف طفل وامرأة مشردون داخليًّا.

وأضافت: هذا هو الواقع المروع حاليًا؛ بغضّ النظر عن التطورات السياسية الجارية والتغييرات.

وتوقعت أن تزداد الاحتياجات الإنسانية للأطفال والنساء خلال الشهور المقبلة وسط الجفاف الشديد وندرة المياه، والعواقب الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لجائحة كوفيد ١٩ وبداية فصل الشتاء.

وأكدت التزام "اليونيسيف" بالبقاء والعمل في أفغانستان لمساعدة الأطفال والنساء؛ مشيرة إلى حاجة الملايين إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك حملات التطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة، وتقديم التغذية والمأوى والحماية والمياه والصرف الصحي والتعليم، إضافة إلى العمل على توسيع نطاق برامجها في أفغانستان.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,994
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,432
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,692
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,529

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة