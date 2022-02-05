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في دوري المحترفين.. لا غالب ولا مغلوب في مباراة الرائد والاتفاق

"الكويكبي" خرج بالبطاقة الحمراء

خطف فريقُ الاتفاق نقطة من مضيفه الرائد؛ رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق منذ مطلع الشوط الأول بعد ما نجح في فرض التعادل الإيجابي (1- 1) في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة؛ في إطار منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة تَقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ حيث رفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة، احتل من خلالها المركز السابع مؤقتًا، كما أضاف الاتفاق نقطة لرصيده؛ إذ أصبح يملك 20 نقطة في المركز العاشر.

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول؛ حيث لم يتمكن الفريقان من استغلال الفرص السانحة لهم لزيارة الشباك.

مع مطلع الشوط الثاني تعرضت جهود الاتفاق لضربة قوية، حينما أشهَرَ حكم المباراة محمد القرني البطاقة الحمراء للاعب محمد الكويكبي، بعد العودة إلى تقنية الـVAR عند الدقيقة (48).

ونجح أصحاب الضيافة في استغلال النقص العددي في صفوف الاتفاق، بتسجيلهم هدف التقدم الأول عن طريق المحترف المغربي كريم البركاوي من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء؛ وذلك في الدقيقة (75).

وفي الأنفاس الأخيرة للمباراة؛ وبالتحديد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 90+4؛ تَمَكّن الاتفاق من تعديل النتيجة من علامة الجزاء بواسطة المحترف السلوفاكي فيليب كيش.

الاتفاق الرائد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في دوري المحترفين.. لا غالب ولا مغلوب في مباراة الرائد والاتفاق
سبق

خطف فريقُ الاتفاق نقطة من مضيفه الرائد؛ رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق منذ مطلع الشوط الأول بعد ما نجح في فرض التعادل الإيجابي (1- 1) في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة؛ في إطار منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة تَقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ حيث رفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة، احتل من خلالها المركز السابع مؤقتًا، كما أضاف الاتفاق نقطة لرصيده؛ إذ أصبح يملك 20 نقطة في المركز العاشر.

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول؛ حيث لم يتمكن الفريقان من استغلال الفرص السانحة لهم لزيارة الشباك.

مع مطلع الشوط الثاني تعرضت جهود الاتفاق لضربة قوية، حينما أشهَرَ حكم المباراة محمد القرني البطاقة الحمراء للاعب محمد الكويكبي، بعد العودة إلى تقنية الـVAR عند الدقيقة (48).

ونجح أصحاب الضيافة في استغلال النقص العددي في صفوف الاتفاق، بتسجيلهم هدف التقدم الأول عن طريق المحترف المغربي كريم البركاوي من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء؛ وذلك في الدقيقة (75).

وفي الأنفاس الأخيرة للمباراة؛ وبالتحديد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 90+4؛ تَمَكّن الاتفاق من تعديل النتيجة من علامة الجزاء بواسطة المحترف السلوفاكي فيليب كيش.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
06:24 PM

في دوري المحترفين.. لا غالب ولا مغلوب في مباراة الرائد والاتفاق

"الكويكبي" خرج بالبطاقة الحمراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خطف فريقُ الاتفاق نقطة من مضيفه الرائد؛ رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق منذ مطلع الشوط الأول بعد ما نجح في فرض التعادل الإيجابي (1- 1) في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة؛ في إطار منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة تَقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ حيث رفع الرائد رصيده إلى 25 نقطة، احتل من خلالها المركز السابع مؤقتًا، كما أضاف الاتفاق نقطة لرصيده؛ إذ أصبح يملك 20 نقطة في المركز العاشر.

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول؛ حيث لم يتمكن الفريقان من استغلال الفرص السانحة لهم لزيارة الشباك.

مع مطلع الشوط الثاني تعرضت جهود الاتفاق لضربة قوية، حينما أشهَرَ حكم المباراة محمد القرني البطاقة الحمراء للاعب محمد الكويكبي، بعد العودة إلى تقنية الـVAR عند الدقيقة (48).

ونجح أصحاب الضيافة في استغلال النقص العددي في صفوف الاتفاق، بتسجيلهم هدف التقدم الأول عن طريق المحترف المغربي كريم البركاوي من تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء؛ وذلك في الدقيقة (75).

وفي الأنفاس الأخيرة للمباراة؛ وبالتحديد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 90+4؛ تَمَكّن الاتفاق من تعديل النتيجة من علامة الجزاء بواسطة المحترف السلوفاكي فيليب كيش.

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