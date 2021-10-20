"البيئة" تتلف 38 أداة صيد بحرية مخالفة في جدة

تمت مصادرتها من مخالفين لنظام حماية الثروات المائية الحية

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد جار الله الغامدي، أنه تم مؤخرًا إتلاف ٣٨ أداة صيد بحرية مخالفة، من بينها ١٦ "صخوه" "قراقير" صيد بحرية، و٢٢ بندق صيد الأسماك، مشيراً إلى أنه تم مصادرتها من مخالفين لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية.

وبين "الغامدي" أن عملية الإتلاف أشرف عليها مدير إدارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة غانم آل مهمل، ومدير الثروة السمكية بجد، ردة بن عبادل الزهراني.

وقال "الغامدي" إن "الوزارة سبق وأن حذرت من استخدام أدوات صيد مخالفة، كاستخدام مسدس الصيد أو الشباك الممنوعة، وبينت أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية.

ووفقًا للنظام، تتولى الوزارة الإشراف على جميع أعمال الصيد وتنظيمها، واتخاذ كل ما مـن شأنه تنمية وتطوير واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، وتشجيع العمل في قطاعها، وتطوير وسائل وطرق الصيد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحديد وسائل ومعدات وطرق الصيد الممنوع استعمالها.