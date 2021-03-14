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حملات رقابية تغلق 172 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات بجدة

نفّذتها "الأمانة" بنطاق 34 بلدية فرعية ومحافظة مؤكدة مواصلة الجهود

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، على مدى اليومين الماضيين، 7599 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 172 منشأة تجارية مخالفة للتعليمات والتدابير الوقائية، ضمن حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة، أن الفِرَق الميدانية نفّذت الجولات الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 206 مخالفات؛ مؤكدة مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

أمانة محافظة جدة

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حملات رقابية تغلق 172 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات بجدة
سبق

نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، على مدى اليومين الماضيين، 7599 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 172 منشأة تجارية مخالفة للتعليمات والتدابير الوقائية، ضمن حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة، أن الفِرَق الميدانية نفّذت الجولات الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 206 مخالفات؛ مؤكدة مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
02:05 PM

حملات رقابية تغلق 172 منشأة تجارية مخالفة للاحترازات بجدة

نفّذتها "الأمانة" بنطاق 34 بلدية فرعية ومحافظة مؤكدة مواصلة الجهود

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفّذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، على مدى اليومين الماضيين، 7599 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 172 منشأة تجارية مخالفة للتعليمات والتدابير الوقائية، ضمن حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة، أن الفِرَق الميدانية نفّذت الجولات الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 206 مخالفات؛ مؤكدة مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

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