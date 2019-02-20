بعروض وفعاليات متنوعة .. المجمعات التجارية بالمملكة تحتفي بذكرى يوم التأسيس

في الرياض ومناطق المملكة .. يشارك فيها جميع شرائح المجتمع

شاركت المجمعات التجارية في مدينة الرياض ومناطق المملكة كافة بالاحتفاء بذكرى يوم التأسيس، وذلك بإقامة عدد من الفعاليات والعروض النوعية التي تستمر حتى يوم غد، معبرة عن فرحة الجميع بهذا اليوم وما يحمله من مشاعر تتجلى فيه صور التلاحم في أسمى معانيها وأبهى حللها التي رسخت في وجدان كل مواطن ومواطنة سعودية لتاريخ المملكة الممتد إلى أكثر من ثلاثة قرون.

وسعت هذه المجمعات إلى إضفاء البهجة والمرح خلال هذه المناسبة عبر باقات مُتنوّعة من العروض والأنشطة، شارك فيها جميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين بمدن: الرياض، الظهران، الدمام، بريدة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، خميس مشيط، جدة، جازان، عرعر، الباحة، سكاكا، مصممة بطراز تراثي فيها عروض أزياء، وحرف يدوية، ومأكولات، ومعارض صور تاريخية.

واستقطبت هذه العروض مُحبّي التسوّق وعشّاق الموضة والأناقة، وأتاحت فرصاً متنوّعة للزوّار من شتّى الأعمار والأذواق للاندماج في هذه الأجواء الاحتفاليّة التي تسود أنحاء المملكة.

وتعد هذه المشاركة جزءًا من الفرحة الكبيرة التي ستعم أرجاء المملكة من فعاليات ومناسبات فنية وثقافية وتاريخية تبهج الزوار ابتداءً من يوم 22 فبراير ولمدة أربعة أيام، يستذكر الجميع فيها أمجاد يوم التأسيس الذي يعود بنا إلى أكثر من ثلاثة قرون مضت حينما تأسست الدولة السعودية الأولى وبقيت راسخة حتى هذا العهد الميمون.