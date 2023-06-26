"العمل" تحقق في تأخر صرف رواتب موظفين بجازان.. و"المياه" ترد: نتابع الموضوع

المتضررون أكدوا لـ"سبق" أنه مضى عليها ما يقارب 10 أشهر متواصلة

فتح فرع وزارة العمل بجازان تحقيقاً عن أسباب تأخر صرف رواتب موظفين يعملون لدى إحدى الشركات المتعهدة مع فرع وزارة المياه. كشف عن ذلك لـ"سبق" مدير مكتب العمل بجازان أحمد القنفذي، موضحاً بأنه قد تم توجيه مدير التفتيش بمباشرة الشكوى والتحقيق فيها.

وقال المتضررون إن رواتبهم متأخرة منذ نحو عشرة أشهر متواصلة لم يحصلوا عليها، ناهيك عن التأخرات لبقية الأشهر وعدم صرفها في موعدها ما تسبب لهم في ضائقات مالية كبيرة على حد قولهم، خاصة وأن الكثير منهم مرتبط بأسر وأبناء وأقساط وإيجارات وغيرها.

وأضافوا: لم نترك باباً لم نقرعه ومع ذلك لم نجد أي تفاعل، مناشدين إمارة منطقة جازان بالتدخل لحل قضيتهم مع الرواتب والتوجيه بسرعة صرفها.

وقال فرع المياه بجازان لـ"سبق": إشارة لاستفسار صحيفتكم فيما يخص تأخر صرف رواتب الموظفين لما يقرب ١٠ أشهر فعليه فإننا نوضح أن الإدارة العامة لخدمات المياه بجازان تولي هذا الموضوع جل اهتمامها بتوجيه ومتابعة مستمرة من المدير العام، مبينة أن تأخر الصرف ناجم عن عدم توفر سيولة في البند المخصص للمشروع، وجار التنسيق مع وزارة المالية لتعزيز البند، وبالتالي إصدار شيك الرواتب.